Отобрали чистый гол. Судьи лишили «Ростов» уже семи очков

1615629640

вчера, 13:00

Южане направили запрос в РФС после скандального судейства.

У «Ростова» есть игровые проблемы

Для объективного разбора важно отметить – коллектив Карпина не в лучшем состоянии после возобновления сезона. Нельзя терять ярких футболистов в промышленном количестве – три десятка за пару лет, но всегда возрождаться и быть лучше тех, кто в два (как ЦСКА ), в четыре (как «Спартак») или почти в восемь раз (как «Зенит») богаче.

Но одной аренды Соу хватает, чтобы объяснить, почему именно «Ростов» в прошлом сезоне финишировал выше многих традиционных грандов – с селекцией полный порядок. А очки теряют, поскольку соперники хороши. «Химки» собрали серию из девяти матчей без поражений в РПЛ . Солидный соперник, поэтому не удивляет, что «Ростов» претендовал в гостях скорее на ничью.

Пенальти на Мирзове – чистый момент, ему попали по ноге, неосторожная игра защитника, это решение Лапочкина Экспертно-судейская Комиссия при РФС подтвердит. Но есть удивительная ошибка людей, что отвечали за повторы, а именно рефери Сиденкова и Богданова. У первого из них всего 3 матча в РПЛ в сезоне, меньше только у Любимова – у Кашшаи в распоряжении 17 арбитров, а Карпину подсунули одного из самых неопытных.

У Соу отобрали чистый и важный мяч

Гамбийский форвард прекрасно двигается – на старте матча выбежать в перспективную атаку. Потом, хотя «Химки» играли не хуже (у «Ростова» за весь матч в итоге ни одного удара в створ, зачтенного рефери), Соу спас команду Карпина, ведь грамотно открылся на линии офсайда, обыграл защитников и забил симпатичный мяч. Тот гол мог подарить надежду, ведь в первом тайме у «Ростова» тоже был отрезок активности.

Но дальше вступили арбитры, которые решили, что надо рисовать линию офсайда по локтю нападающего, что находился спиной к воротам в момент передачи. Не исключено, что бригаду Лапочкина, которая в этом сезоне уже была в центре громких скандалов, попытаются оправдать, рассказывая, что линию офсайда для Соу нарисовали не по руке, а по ягодицам – в футболе ими можно забивать. Если ближе всего к воротам оказалась пятая точка форварда, то ее надо учитывать.

Вот только есть большие проблемы. Первая — если нарисовать линию по ягодицам, спине или плечу форварда, то получаем подтверждение некомпетентности арбитров. Вторая – мяч к Соу попал от защитника, его изначальную позицию можно трактовать как пассивный офсайд, не касался оппонента. Лапочкин должен был пойти к монитору посмотреть весь момент.

Третья беда — стоп-кадр рефери почему-то выбрали до самого паса. Когда мяч отрывается от ноги Пояркова, то защитник «Химок» явно движется к воротам, а Соу – явно от ворот, пытаясь избежать положения вне игры, что ему и удалось. Это не офсайд, причем судьи схитрили – момент остановки видео выбран неверно, нужно было промотать на миг вперед.

Карпин привык к кривому судейству

Что смущает в этой истории? «Ростов» далеко не первый раз так судят в этом сезоне, после прорыва в прошлом. Словно кто-то показывает южанам место вне Европы. Кроме отмененного гола Соу, в матче «Химок» и «Ростова» был еще один спорный момент – Полоз упал в штрафной площади после движения в его сторону защитника, принимая мяч.

Судья Лапочкин был близко, а нормальный повтор решили оперативно не показывать. Если там был любой удар по ноге, то это копия момента с Мирзовым, когда рефери на «точку» указал. Вообще, проблема повторов в этом сезоне большая. Например, руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин с запозданием узнал, что в стране бывает зима – на недавних матчах не определяли линию офсайда.

Когда разные команды судят по-разному – возникают проблемы. Раньше «Ростов» оспаривал удаление Норманна против «Сочи». В той же игре был момент, когда могли поставить пенальти в пользу команды Карпина – два решения судьи определили развязку матча в пользу Федотова. Удаление Хаджикадунича против «Спартака» в ЭСК признали ошибочным, хотя ошибка Мешкова не помешала южанам увезти домой три очка.

Против «Уфы» могли, но не удалили вратаря Бабурина, но поскольку «Ростов» тот матч проиграл, то от ошибки судьи команда Карпина не выиграла. А вот в первом круге в поединке с «Химками» рефери Казарцев отсудил спорно. Дело не только в удалении Еременко. При ничейном счете достаточно сделать парочку свистков – один из соперников получит необходимое преимущество и дожмет другого. Особенно в большинстве.

Также важно отметить, что ЭСК не увидел в недавнем эпизоде Норманна и Ловрена в игре против «Зенита» повода для пенальти. Но при этом не разбирал момент с отсутствием свистка после желтой карточки перед решающей атакой петербуржцев. Благодаря тому ляпу Матюнина «Ростов» лишили шанса на еще два очка, если бы Соу сделал дубль, а «Зенит» до конца матча промахивался.

Без правосудия РПЛ точно загнется

«Ростов» мог набрать минимум на семь пунктов больше при адекватном судействе. Учитывая плотность в таблице, это подъем с седьмого места (его еще могут потерять по итогам тура) на второе. Промежуточное, но все-таки второе, то есть Карпина лишают шанса выйти в еврокубки еще раз.

А это ведь гонка за миллионами евро. Эмпирически доказано, что народ часто махает рукой, если без правосудия остается тот, к кому изначально предвзятое или безразличное отношение. «Ростов» не самая популярная команда страны, но молча бросают перчатку тем, чьи расходы выше, а результат – хуже.

Раз играют слабее, чем раньше – пусть их топят. Но в такой логике есть брешь. Если правосудия нет к середняку, откуда появится грамотное судейство в матче вашего любимого клуба? А раз любой ляп рефери в итоге прощают, то имеем засилье таких специалистов, как Лапочкин, Мешков, Кукуян и так далее.

Кто придет вместо них? Сиденков, что нарисовал этот скандал – молодой петербуржский судья, всего 37 лет. Но учат его такие, как Еськов – провалил тест на полиграфе, завершил карьеру, но была новость о приглашении на работу в РФС . Круговая порука, где одной рукой для отвлечения толпы бьют по голове после грубых ляпов, а второй дают премию в 3 миллиона рублей тем, кто ошибается.

Без реальной реформы судейства и исключения таких серий пакостных ошибок репутация РПЛ будет ухудшаться. Помним, как не хотели видеть в группе Лиги чемпионов «Краснодар» — судьи приложились активно. Помним, как «Спартак» судили против «Сочи», был большой скандал. Теперь очередь «Ростова», который посмел в прошлом году занять место в ЛЕ для богатых и знаменитых.