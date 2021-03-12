«Отобрать право определять офсайд». Противников ВАР всё больше

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вчера, 11:40

Разговоры об эффективности ВАР и спорности системы опять усиливаются. «Соккер.ру» собрал мнения зарубежных футбольных экспертов о том, что нужно изменить в ВАР.

Последние недели стали особенно острыми с точки зрения обсуждения проблем ВАР. Система, придуманная для ликвидации человеческого фактора, стала слишком токсичной. Даже накануне можно вспомнить спорную отмену гола «Милана» в ворота «Манчестер Юнайтед».

С этим решением ВАР многие не согласились даже после десятков повторов. Можно вспомнить и случившееся накануне падение полузащитника «Тоттенхэма» Ндомбеле в штрафной загребского «Динамо» от четкого удара по ноге. ВАР не принял никакого решения. И это только в паре случайно взятых матчей из вчерашнего игрового дня.

А если покопаться глубже, то в национальных чемпионатах не обходится ни одного тура без скандала, связанного с ВАР. В Англии эта система сеет разногласия между болельщиками, футболистами, тренерами, экспертами. Изменения необходимы, и руководство Премьер-Лиги обратилось к клубам, чтобы они предложили свой план улучшений.

А опытные в судейском деле эксперты высказали свое мнение. Главным образом, ВАР критикуют за то, насколько придирчиво система подходит к определению офсайдов, убивая ритм, динамику и во многом дух борьбы, игры. Много вопросов и к определению нарушений правил в штрафных, включая игру рукой.

Марк Клаттенбург (судья):

Нужно избавиться от несущественных офсайдов. Я поклонник ВАР. Это хорошо для игры. Но систему нужно оптимизировать. Что я бы изменил? А что вызывает больше всего споров? Я считаю, что это несущественные офсайды. Социальные сети взрываются всякий раз, когда появляются эти страшные линии офсайдов в считанные миллиметры. Пусть лайнсмены сигнализируют об офсайдах, как это было раньше. И их решение сохраняется. Да, могут быть ошибки, но это лучше, чем видеть, как линии проводят по пальцам ног, по рукавам футболок. Это только вредит игре. Это мешает игрокам и болельщикам праздновать голы, потому что они опасаются, что мяч не будет засчитан, если у кого-то большой палец торчит больше, чем нужно. Если оставить решение за судьями, мы вернемся к тем временам, когда нападающие забивали и оглядывались на лайнсмена, глядя, поднял ли он флажок. Ввести «предел погрешности» для офсайда и ВАР не получится. Потому что как далеко мы можем зайти? Я бы предпочел вообще убрать это из списка решений ВАР.

Крис Саттон (тренер):

Нужно спросить себя: как мы можем улучшить зрелище для болельщиков? Это должно быть главным приоритетом для судейской коллегии, а не задача нанять телескоп «Хаббл» для тщательного изучения офсайдов. Средний болельщик может сбиться с толку, наблюдая за игрой команды. Было бы здорово послушать, что говорят судьи, когда переговариваются с ВАР, что им отвечают. Даже если будет ошибка. Конечно, им скажут, что интерпретация неверна, они будут подвергаться нападкам со стороны болельщиков. Но всё же рядовой зритель сможет понять, как и почему судьи пришли к такому выводу. Почему в одном случае есть пенальти, а в другом нет? Пусть болельщики услышат доводы судей в их переговорах. И телекомпаниям это будет в плюс. Трансляции сразу станут веселее, ярче, добавят волнения. Есть такой опыт в других видах спорта.

Иэн Лэдиман (журналист):

Я никогда не хотел ВАР. Он сделал то, чего я боялся: замедлил игру, лишил нас спонтанности и поставил перед нами новые проблемы вместо старых. Но раз уж мы двигаемся вперед, актуальной задачей становится изменение пары моментов. Правила офсайда в нынешнем виде – это какая-то шутка. Преимущество отняли у атакующей команды, а это неправильно. А правила наказания за игру рукой стали не санкцией за умышленные действия, а карой за случайности. ВАР притормозил игру и лишил фанатов непосредственности, которая доставляла радость. В наши дни единственный способ безопасно защищаться – это связать руки за спиной. ВАР не виноват в этих проблемах. Он хорошо справляется с задачей. Но вопрос в том, какие задачи перед ним ставятся правилами игры. И в этом проблема. Если мы хотим, чтобы игроки оказывались в сантиметровом офсайде, ВАР это обеспечит. Прежде чем разбирать технологии, нужно посмотреть на законы игры. Они нас подводят.

Майк Киган: