«Отобрать право определять офсайд». Противников ВАР всё больше

Разговоры об эффективности ВАР и спорности системы опять усиливаются. «Соккер.ру» собрал мнения зарубежных футбольных экспертов о том, что нужно изменить в ВАР.
Последние недели стали особенно острыми с точки зрения обсуждения проблем ВАР. Система, придуманная для ликвидации человеческого фактора, стала слишком токсичной. Даже накануне можно вспомнить спорную отмену гола «Милана» в ворота «Манчестер Юнайтед».
С этим решением ВАР многие не согласились даже после десятков повторов. Можно вспомнить и случившееся накануне падение полузащитника «Тоттенхэма» Ндомбеле в штрафной загребского «Динамо» от четкого удара по ноге. ВАР не принял никакого решения. И это только в паре случайно взятых матчей из вчерашнего игрового дня.
А если покопаться глубже, то в национальных чемпионатах не обходится ни одного тура без скандала, связанного с ВАР. В Англии эта система сеет разногласия между болельщиками, футболистами, тренерами, экспертами. Изменения необходимы, и руководство Премьер-Лиги обратилось к клубам, чтобы они предложили свой план улучшений.
А опытные в судейском деле эксперты высказали свое мнение. Главным образом, ВАР критикуют за то, насколько придирчиво система подходит к определению офсайдов, убивая ритм, динамику и во многом дух борьбы, игры. Много вопросов и к определению нарушений правил в штрафных, включая игру рукой.
Марк Клаттенбург (судья):
Нужно избавиться от несущественных офсайдов. Я поклонник ВАР. Это хорошо для игры. Но систему нужно оптимизировать. Что я бы изменил? А что вызывает больше всего споров? Я считаю, что это несущественные офсайды. Социальные сети взрываются всякий раз, когда появляются эти страшные линии офсайдов в считанные миллиметры. Пусть лайнсмены сигнализируют об офсайдах, как это было раньше. И их решение сохраняется.
Да, могут быть ошибки, но это лучше, чем видеть, как линии проводят по пальцам ног, по рукавам футболок. Это только вредит игре. Это мешает игрокам и болельщикам праздновать голы, потому что они опасаются, что мяч не будет засчитан, если у кого-то большой палец торчит больше, чем нужно. Если оставить решение за судьями, мы вернемся к тем временам, когда нападающие забивали и оглядывались на лайнсмена, глядя, поднял ли он флажок. Ввести «предел погрешности» для офсайда и ВАР не получится. Потому что как далеко мы можем зайти? Я бы предпочел вообще убрать это из списка решений ВАР.
Крис Саттон (тренер):
Нужно спросить себя: как мы можем улучшить зрелище для болельщиков? Это должно быть главным приоритетом для судейской коллегии, а не задача нанять телескоп «Хаббл» для тщательного изучения офсайдов. Средний болельщик может сбиться с толку, наблюдая за игрой команды. Было бы здорово послушать, что говорят судьи, когда переговариваются с ВАР, что им отвечают. Даже если будет ошибка.
Конечно, им скажут, что интерпретация неверна, они будут подвергаться нападкам со стороны болельщиков. Но всё же рядовой зритель сможет понять, как и почему судьи пришли к такому выводу. Почему в одном случае есть пенальти, а в другом нет? Пусть болельщики услышат доводы судей в их переговорах. И телекомпаниям это будет в плюс. Трансляции сразу станут веселее, ярче, добавят волнения. Есть такой опыт в других видах спорта.
Иэн Лэдиман (журналист):
Я никогда не хотел ВАР. Он сделал то, чего я боялся: замедлил игру, лишил нас спонтанности и поставил перед нами новые проблемы вместо старых. Но раз уж мы двигаемся вперед, актуальной задачей становится изменение пары моментов. Правила офсайда в нынешнем виде – это какая-то шутка.
Преимущество отняли у атакующей команды, а это неправильно. А правила наказания за игру рукой стали не санкцией за умышленные действия, а карой за случайности. ВАР притормозил игру и лишил фанатов непосредственности, которая доставляла радость. В наши дни единственный способ безопасно защищаться – это связать руки за спиной. ВАР не виноват в этих проблемах. Он хорошо справляется с задачей.
Но вопрос в том, какие задачи перед ним ставятся правилами игры. И в этом проблема. Если мы хотим, чтобы игроки оказывались в сантиметровом офсайде, ВАР это обеспечит. Прежде чем разбирать технологии, нужно посмотреть на законы игры. Они нас подводят.
Майк Киган:
ВАР – система, контролируемая людьми. Она была введена для устранения человеческих ошибок. Как это работает? Он не соответствует своему назначению, потому что ошибочен в своей сути. Нам говорят, что ВАР нужен, чтобы исправить явные ошибки. Но мы видим нелепые ситуации, когда игра останавливается и судьи смотрят многочисленные повторы, выявляя мельчайшие детали.
Решения об офсайдах чаще вызывают непонимание и бешенство и не соответствуют духу закона. ВАР влияет на сами правила офсайда. Я уверен, что когда в 1863 году правило офсайда было введено, оно подразумевало не помеху забивающей команде из-за того, что у нападающего локоть на дюйм был ближе к воротам, чем у защитника. Это жалкие и ненужные нюансы. Сохраните технологию автоматического определения взятия ворот и уберите ВАР. Давайте вернем власть судьям. По крайней мере, их можно привлечь к ответственности, если они ошибутся.
И не наблюдал что какая то динамика и ритм снизились. Но вот за просмотр нужно добавлять доп минуты.
Нужно обязать судей за ВАРом побольше наблюдать нарушения в штрафной площади. А игру рукой считать любое касание руки мячем кроме прижатого.
И не наблюдал что какая то динамика и ритм снизились. Но вот за просмотр нужно добавлять доп минуты.
Нужно обязать судей за ВАРом побольше наблюдать нарушения в штрафной площади. А игру рукой считать любое касание руки мячем кроме прижатого.
ВАР это инструмент помощи для судей, он не призван для того, чтобы делать матч более зрелищным, его внедрили для того, чтобы пытаться добиться справедливой спортивной составляющей.
Да, ВАР не идеален, да есть все те же глупые решения, да ВАР тормозит игру и эмоции, НО нужно развивать ВАР, эволюционировать его, а не отказываться от него.
Уверен, что раньше, на заре создание футбола, боковых судей не было, а может и вообще главного судьи не было, решения по спорным моментом принимали сами участники игры, представляю какое это было зрелище для болельщиков: и футбол посмотрели и драки посмотрели и возможно сами в них принимали участие. Давайте и сейчас уберем боковых судей - пусть главный принимает решения, думаю зрелище будет еще то?! Как думаете эта идея не является абсурдной?!
Мне ВАР не мешает, мне важен максимально справедливый результат.
+ ВАРа еще и в том, что значительно снизилось давление на главного судью со стороны игроков, вспомните как раньше по любому падению игрока подбегали к судье и требовали дать карточки, + сами игроки знают, что сейчас мелкая грубость, подлость на поле уже не прокатит - ибо судья если и не заметит - то ВАР поможет.
ВАР обязан быть, и он должен развиваться, думаю, что все придет к тому, что в дальнейшем откажутся от боковых судей, но не для зрелища, а поскольку их функцию будет выполнять ИИ совместно с ВАР, и не человек будет рисовать эти линии офсайда, а ИИ и делать он это будет менее чем за секунду, и эту информацию главный судья моментально будет получать в наушник. Уже сейчас у них есть помощь в виде фиксации пересечения мячом линии ворот (часы на руках).
ВАР это лучшее решение, ибо добавлять больше судей - не вариант. Помните как они практиковали судей за воротами (рядом с воротами) - это был провал.
ВАР это инструмент помощи для судей, он не призван для того, чтобы делать матч более зрелищным, его внедрили для того, чтобы пытаться добиться справедливой спортивной составляющей.
Да, ВАР не идеален, да есть все те же глупые решения, да ВАР тормозит игру и эмоции, НО нужно развивать ВАР, эволюционировать его, а не отказываться от него.
Уверен, что раньше, на заре создание футбола, боковых судей не было, а может и вообще главного судьи не было, решения по спорным моментом принимали сами участники игры, представляю какое это было зрелище для болельщиков: и футбол посмотрели и драки посмотрели и возможно сами в них принимали участие. Давайте и сейчас уберем боковых судей - пусть главный принимает решения, думаю зрелище будет еще то?! Как думаете эта идея не является абсурдной?!
Мне ВАР не мешает, мне важен максимально справедливый результат.
+ ВАРа еще и в том, что значительно снизилось давление на главного судью со стороны игроков, вспомните как раньше по любому падению игрока подбегали к судье и требовали дать карточки, + сами игроки знают, что сейчас мелкая грубость, подлость на поле уже не прокатит - ибо судья если и не заметит - то ВАР поможет.
ВАР обязан быть, и он должен развиваться, думаю, что все придет к тому, что в дальнейшем откажутся от боковых судей, но не для зрелища, а поскольку их функцию будет выполнять ИИ совместно с ВАР, и не человек будет рисовать эти линии офсайда, а ИИ и делать он это будет менее чем за секунду, и эту информацию главный судья моментально будет получать в наушник. Уже сейчас у них есть помощь в виде фиксации пересечения мячом линии ворот (часы на руках).
ВАР это лучшее решение, ибо добавлять больше судей - не вариант. Помните как они практиковали судей за воротами (рядом с воротами) - это был провал.
Больше всего напрягают как раз моменты, которые они не просматривают. Ну и определили бы уже игру рукой так, чтобы не было вопросов.
Больше всего напрягают как раз моменты, которые они не просматривают. Ну и определили бы уже игру рукой так, чтобы не было вопросов.
Сейчас осторожно высказывают сомнения в целесообразности этого "мерила справедливости",а скоро будут бить в морду от одного упоминания его.
Сейчас осторожно высказывают сомнения в целесообразности этого "мерила справедливости",а скоро будут бить в морду от одного упоминания его.
Правило офф-сайда вообще отменить. Можно попробовать это во втором дивизионе одного из чемпионатов, а там принять решение. Вдруг без этого правила получится вполне интересная игра.
Правило офф-сайда вообще отменить. Можно попробовать это во втором дивизионе одного из чемпионатов, а там принять решение. Вдруг без этого правила получится вполне интересная игра.
Ввести пенальти за любой прихват за футболку в верховой игре и убрать пенальти за незначительные накладки в игре, как например левейший пенальти подареный Порту. Там ничего не было.
Ввести пенальти за любой прихват за футболку в верховой игре и убрать пенальти за незначительные накладки в игре, как например левейший пенальти подареный Порту. Там ничего не было.
Какой? Отстранить на пару игр? А из за их косячного решения клуб может не попасть в ЛЧ, недофинансироваться, потерять состав и пошло поехало.
Правила надо адекватнее делать, и оффсайд, и игру рукой, и тогда и вар будет нормально работать
Какой? Отстранить на пару игр? А из за их косячного решения клуб может не попасть в ЛЧ, недофинансироваться, потерять состав и пошло поехало.
Правила надо адекватнее делать, и оффсайд, и игру рукой, и тогда и вар будет нормально работать