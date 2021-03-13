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«Это когда-нибудь закончится?» Карпин — об отменённом голе Соу

сегодня, 13:26
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своём инстаграме выразил недовольство судейством в матче 22-го тура РПЛ против «Химок» (0:1), опубликовав фотографию момента с офсайдом нападающего Али Соу (отменённый гол ростовского клуба).

Как вы думаете, ЭТО когда-нибудь закончится или лучше забить уже и расслабиться?!

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 15:25
Злиться надо на задницу Соу. Слишком большая, не в то время и не в том месте оказалась.
МапС
МапС
сегодня в 15:09
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:47
Хочется верить, что весь этот резонанс вокруг событий матча Химки-Ростов не пройдёт даром и будут принят меры по недопущению в дальнейшем подобных скандалов.
112910415
112910415
сегодня в 14:39
с чего бы этому закончиться ...
Навзир
Навзир
сегодня в 14:38
Забить, и желательно больше соперника,а потом и расслабиться можно. Удачи Ростову.
Байкал-38
Байкал-38 ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 14:17
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 14:02
    Даже если вне игры и было, вопрос то в другом : мяч то Соу получал от защитника обороняющейся команды. Сколько таких , подобных голов было забито неоднократно ??? Много. Почему этот не засчитали - непонятно. Ждем подробного разбора от ЭСК.
    Защитники часто ошибаются и отдают пас игроку который находится вне игры и такие голы обычно засчитываются , но не в этот раз.....почему то .
    Ждем вердикта ЭСК.
    Всем здоровья.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 13:54
    Забить Валера...и забивать надо больше...тогда никакой судья не помешает...
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 13:45
    Да Валерка, прибить их к стенке и расслабься!!!
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 13:34
    Газпром-Лига) Дюков выдающийся профессионал и судьи у него такие же.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 13:34
    Пока жив футбол и в нем работают живые судьи, то это не закончится никогда. Может когда начнут судить роботы, то тогда что то изменится, но и техника может сломаться.
    161регион
    161регион
    сегодня в 13:33, ред.
    Пока судей не будут отстранять пожизненно за такое судейство, это не закончиться... Хорошо бы лапаЧкина и судьишку с VAR на поллиграфе проверить....
    Parma1972
    Parma1972
    сегодня в 13:33
    Скорее второе, забить и расслабиться!
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 13:27
    Это не закончится по ходу
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