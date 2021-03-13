«Это когда-нибудь закончится?» Карпин — об отменённом голе Соу

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сегодня, 13:26

Главный тренер «Ростова» в своём инстаграме выразил недовольство судейством в матче 22-го тура РПЛ против «Химок» (0:1), опубликовав фотографию момента с офсайдом нападающего (отменённый гол ростовского клуба).