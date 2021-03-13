«Это когда-нибудь закончится?» Карпин — об отменённом голе Соу

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своём инстаграме выразил недовольство судейством в матче 22-го тура РПЛ против «Химок» (0:1), опубликовав фотографию момента с офсайдом нападающего Али Соу (отменённый гол ростовского клуба).
Как вы думаете, ЭТО когда-нибудь закончится или лучше забить уже и расслабиться?!
Защитники часто ошибаются и отдают пас игроку который находится вне игры и такие голы обычно засчитываются , но не в этот раз.....почему то .
Ждем вердикта ЭСК.
Всем здоровья.
Защитники часто ошибаются и отдают пас игроку который находится вне игры и такие голы обычно засчитываются , но не в этот раз.....почему то .
Ждем вердикта ЭСК.
Всем здоровья.