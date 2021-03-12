Косноязычие РФС вредит российскому футболу. Скандал накануне дерби «Динамо» — «Спартак»

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вчера, 15:40

Быть понятым — тоже искусство.

Не успела утихнуть грязная история с «Фотошопом» после кубкового дерби «Динамо» — «Спартак», как РФС на ровном месте сочинил новый скандал перед новой встречей «бело-голубых» и «красно-белых». Не многовато ли неприглядных историй вокруг старейшего отечественного дерби, одной из главных афиш РПЛ ?

Карточки желтые, уровень негодования — красный

Грядущая встреча «Динамо» и «Спартака» ценна не только из-за давней и насыщенной истории соперничества двух московских клубов, субботнее дерби имеет огромное турнирное значение для команд: динамовцы в случае успеха могут обойти «Спартак» в турнирной таблице, спартаковцы хотят уйти в отрыв от «Динамо» и включиться в борьбу за титул с «Зенитом» и ЦСКА . Одним словом, важнейшая контрольная точка чемпионата для обеих команд, судьбоносная игра.

На войне и в футболе все средства хороши, а мелочей в таких матчах не бывает, поэтому нет ничего удивительного в том, что дерби начинается задолго до стартового свистка. В 21-м туре ключевые футболисты «Спартака» и «Динамо» получили желтые карточки, лишающие их возможности принять участие в дерби. Логично, то клубы обратились в КДК с протестами на предупреждения Жиго и Фомина: если есть хотя бы минимальный шанс отменить дисквалификацию, то почему бы им не воспользоваться?

В итоге «Спартаку» отказано в просьбе аннулировать желтую карточку Самуэля Жиго, а у динамовцев дельце выгорело: предупреждение Даниила Фомина отменено, полузащитник сможет принять участие в дерби, что стало приятным сюрпризом для Сандро Шварца:

Мы были удивлены этой хорошей новостью. У нас была тренировка, и мы не наигрывали Фомина, а затем узнали, что можем на него рассчитывать. Что касается Жиго, это не моя забота, не буду комментировать эту ситуацию.

Принято справедливое решение?

Речь пойдет о тонких материях, поэтому не претендую на истину последней инстанции. Мое частное мнение таково: Жиго получил справедливую желтую карточку в матче с «Краснодаром», об ее отмене не может быть и речи. В первую очередь, «Спартак» должен спросить у самого футболиста, зачем он грубо нарушил правила на чужой половине поля при счете 4:1? Француз отменил свое участие в дерби с «Динамо» глупым и ненужным фолом на желтую карточку. Однако и протест «Спартака» на решение Виталия Мешкова не противоречит ни одному пункту дисциплинарного регламента РФС . Имели право запросить разбирательство — сделали это.

Желтая карточка Фомина в матче с «Тамбовом» не столь однозначная: Даниил с нарушением остановил Артема Архипова, потребовалось несколько повторов, чтобы понять, наступил хавбек «Динамо» на ногу оппоненту или нет — ключевой момент, отделяющий обычный фол (без карточки) от грубой игры (с предупреждением). Фомин шипами в ногу Архипову не сыграл, но и до мяча не дотянулся, вопрос о срыве перспективной атаки остается открытым. Да, здесь можно было обойтись без предупреждения, но Евгений Кукуляк рассудил иначе и зажег желтый свет перед Даниилом. Однако это не явная и очевидная ошибка арбитра, который со своей позиции мог увидеть маркеры грубой игры в динамике пограничного эпизода.

Времени на изучение повторов у Кукуляка не было, арбитр в поле принял, возможно, не идеальное, но допустимое решение, что подтверждается разделением голосов членов экспертно-судейской комиссии: большинство проголосовали за отмену желтой карточки Фомина, но были и несогласные. В любом случае, если выносить на КДК подобные эпизоды и оспаривать решения арбитров во всех пограничных ситуациях, то придется отменить десятки желтых карточек, а еще столько же добавить. Уверенности у судей тоже не добавится. РФС точно готов пойти по этому пути? Очень сомневаюсь.

Чтобы подобные ситуации не повторялись, в регламенте не мешало бы прописать ситуации, в которых отмена желтой карточки в принципе допустима. Ввести понятие «явной и очевидной ошибки», как в случае с использованием VAR , прописать конкретные ситуации, а еще желательно изменить принцип голосования: здесь нужно не большинство, а единогласное мнение. Если все члены экспертно-судейской комиссии считают, что рефери ошибся — поверим им, но при наличии сомнений среди гуру судейства, логично оставлять в силе решение, принятое на поле.

Удивляет не само решение, а реакция в стиле «Мы так решили. Не мешайте работать»

Разговор уже не о судействе, а об уровне коммуникаций РФС . Допустим, были основания удовлетворить протест «Динамо» и отказать «Спартаку» в отмене желтой карточки Жиго, но и «Спартак» имел право запросить подробности в корректной форме. И правильно, что сделали это публично, ведь ситуация резонансная. Ответ РФС в очередной раз разочаровал:

При вынесении решения об отмене желтых карточек КДК РФС руководствуется материалами Экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров. Итоги сегодняшнего заседания комиссии были оперативно переданы в КДК . На их основании комитет принял решение отменить предупреждение игрока «Динамо» Даниила Фомина, а также подтвердил решение арбитра о вынесении предупреждения игроку «Спартака» Самуэлю Жиго.

Весь этот ответ можно было свести к фразе «Мы так решили, потому что мы так решили». Пренебрежительная и косноязычная отписка, сплошная «вода». В таких ситуациях РФС должен отвечать голосом одного из членов ЭСК, который четко пояснит алгоритм принятых решений. Николай Левников дал комментарий, но только после звонка журналистов, причем признался, что по карточке Фомина в комиссии была дискуссия. Если эксперты в судействе не смогли прийти к единодушному мнению, как объяснить болельщикам, что все честно и справедливо?