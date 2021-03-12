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Косноязычие РФС вредит российскому футболу. Скандал накануне дерби «Динамо» — «Спартак»

вчера, 15:40
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Быть понятым — тоже искусство.

Не успела утихнуть грязная история с «Фотошопом» после кубкового дерби «Динамо» — «Спартак», как РФС на ровном месте сочинил новый скандал перед новой встречей «бело-голубых» и «красно-белых». Не многовато ли неприглядных историй вокруг старейшего отечественного дерби, одной из главных афиш РПЛ?

Карточки желтые, уровень негодования — красный

Грядущая встреча «Динамо» и «Спартака» ценна не только из-за давней и насыщенной истории соперничества двух московских клубов, субботнее дерби имеет огромное турнирное значение для команд: динамовцы в случае успеха могут обойти «Спартак» в турнирной таблице, спартаковцы хотят уйти в отрыв от «Динамо» и включиться в борьбу за титул с «Зенитом» и ЦСКА. Одним словом, важнейшая контрольная точка чемпионата для обеих команд, судьбоносная игра.

На войне и в футболе все средства хороши, а мелочей в таких матчах не бывает, поэтому нет ничего удивительного в том, что дерби начинается задолго до стартового свистка. В 21-м туре ключевые футболисты «Спартака» и «Динамо» получили желтые карточки, лишающие их возможности принять участие в дерби. Логично, то клубы обратились в КДК с протестами на предупреждения Жиго и Фомина: если есть хотя бы минимальный шанс отменить дисквалификацию, то почему бы им не воспользоваться?

В итоге «Спартаку» отказано в просьбе аннулировать желтую карточку Самуэля Жиго, а у динамовцев дельце выгорело: предупреждение Даниила Фомина отменено, полузащитник сможет принять участие в дерби, что стало приятным сюрпризом для Сандро Шварца:

Мы были удивлены этой хорошей новостью. У нас была тренировка, и мы не наигрывали Фомина, а затем узнали, что можем на него рассчитывать. Что касается Жиго, это не моя забота, не буду комментировать эту ситуацию.

Принято справедливое решение?

Речь пойдет о тонких материях, поэтому не претендую на истину последней инстанции. Мое частное мнение таково: Жиго получил справедливую желтую карточку в матче с «Краснодаром», об ее отмене не может быть и речи. В первую очередь, «Спартак» должен спросить у самого футболиста, зачем он грубо нарушил правила на чужой половине поля при счете 4:1? Француз отменил свое участие в дерби с «Динамо» глупым и ненужным фолом на желтую карточку. Однако и протест «Спартака» на решение Виталия Мешкова не противоречит ни одному пункту дисциплинарного регламента РФС. Имели право запросить разбирательство — сделали это.

Желтая карточка Фомина в матче с «Тамбовом» не столь однозначная: Даниил с нарушением остановил Артема Архипова, потребовалось несколько повторов, чтобы понять, наступил хавбек «Динамо» на ногу оппоненту или нет — ключевой момент, отделяющий обычный фол (без карточки) от грубой игры (с предупреждением). Фомин шипами в ногу Архипову не сыграл, но и до мяча не дотянулся, вопрос о срыве перспективной атаки остается открытым. Да, здесь можно было обойтись без предупреждения, но Евгений Кукуляк рассудил иначе и зажег желтый свет перед Даниилом. Однако это не явная и очевидная ошибка арбитра, который со своей позиции мог увидеть маркеры грубой игры в динамике пограничного эпизода.

Времени на изучение повторов у Кукуляка не было, арбитр в поле принял, возможно, не идеальное, но допустимое решение, что подтверждается разделением голосов членов экспертно-судейской комиссии: большинство проголосовали за отмену желтой карточки Фомина, но были и несогласные. В любом случае, если выносить на КДК подобные эпизоды и оспаривать решения арбитров во всех пограничных ситуациях, то придется отменить десятки желтых карточек, а еще столько же добавить. Уверенности у судей тоже не добавится. РФС точно готов пойти по этому пути? Очень сомневаюсь.

Чтобы подобные ситуации не повторялись, в регламенте не мешало бы прописать ситуации, в которых отмена желтой карточки в принципе допустима. Ввести понятие «явной и очевидной ошибки», как в случае с использованием VAR, прописать конкретные ситуации, а еще желательно изменить принцип голосования: здесь нужно не большинство, а единогласное мнение. Если все члены экспертно-судейской комиссии считают, что рефери ошибся — поверим им, но при наличии сомнений среди гуру судейства, логично оставлять в силе решение, принятое на поле.

Удивляет не само решение, а реакция в стиле «Мы так решили. Не мешайте работать»

Разговор уже не о судействе, а об уровне коммуникаций РФС. Допустим, были основания удовлетворить протест «Динамо» и отказать «Спартаку» в отмене желтой карточки Жиго, но и «Спартак» имел право запросить подробности в корректной форме. И правильно, что сделали это публично, ведь ситуация резонансная. Ответ РФС в очередной раз разочаровал:

При вынесении решения об отмене желтых карточек КДК РФС руководствуется материалами Экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров. Итоги сегодняшнего заседания комиссии были оперативно переданы в КДК. На их основании комитет принял решение отменить предупреждение игрока «Динамо» Даниила Фомина, а также подтвердил решение арбитра о вынесении предупреждения игроку «Спартака» Самуэлю Жиго.

Весь этот ответ можно было свести к фразе «Мы так решили, потому что мы так решили». Пренебрежительная и косноязычная отписка, сплошная «вода». В таких ситуациях РФС должен отвечать голосом одного из членов ЭСК, который четко пояснит алгоритм принятых решений. Николай Левников дал комментарий, но только после звонка журналистов, причем признался, что по карточке Фомина в комиссии была дискуссия. Если эксперты в судействе не смогли прийти к единодушному мнению, как объяснить болельщикам, что все честно и справедливо?

Подчеркиваю, что это частный комментарий одного из членов ЭСК, а не официальная позиция. РФС хочет править безраздельно и не желает выслушивать от «подданных» каверзные вопросы, хотя управление исходящей информацией — это основа основ, не может главный футбольный орган страны говорить только заголовками, никак не объясняя деятельность своих департаментов. Забота о собственном имидже и искреннее желание быть понятыми не ослабило бы РФС. Репутация не имеет значения только при тирании и плутократии, во всех остальных случаях обязательны внятные ответы на запросы и ведение открытого диалога.

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gen.v3trov
gen.v3trov ответ Андрей Дубровский (раскрыть)
сегодня в 12:43
Это ты верно заметил
Андрей Дубровский
Андрей Дубровский ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 11:31
У членов ЭСК скоро пальцы отвалятся - столько скандалов из них высосано.
suiw
suiw
сегодня в 08:42, ред.
Такие статьи и черданцевские обзоры вносят нездоровое отношение к играм с участием Спартака. Что грязного увидел автор в кубковой игре? Что за ужас в истории с карточками? Состав у Спартака вдвое дороже, чем у Динамо. Играйте и побеждайте с Жиго или без него. А вот по таким поводам приводят к беспорядкам на трибунах
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 00:36
Дожили.Ни сделать подлость, ни объяснить её, судейские не могут. Растут в глазах ура патриотов и ура болел.
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:29
скандал высосан из пальца. Ну аннулировали карточку одному, а другому нет - и что дальше?
морозз
морозз
вчера в 22:15
Для Дюкова слово Спартак, как для быка красная тряпка...ну не может бывший и нынешний руководитель Зенита и РФС сказать что то нормальное виадрес Спартака!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 22:04
было бы логично оставить дискву обоим ,а так странное решение кому надо отменим ,тем не отменим
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:56
Определённые люди спартака проводят давление на судей. До матча столбя лозунг: всё против спартака.
pioner1987
pioner1987
вчера в 21:02
Я как болельщик Спартака признаю Жиго заслуженно получил жёлтую и отменять её не нужно. Считаю, что Кутепов отлично сыграет и верю в победу своей команды.
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:49
Наши судьи очень часто один и тот же эпизод трактуют по разному! Для кого-то это явная ошибка (ляп), а для кого-то игровой эпизод. Кто-то видит лишение игрока возможности забить гол и ЖК, а кто-то НЕТ, как в эпизоде с Фоминым. Так что луче пусть решают простым большинством голосов, чем ОДИН голос "против" или "за" заблокирует остальные голоса.
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:50
Если явные ляпы, то и сомнений у ЭСК быть не должно! В противном случае это не ЭСК, а секта.
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси ответ чемпионство с душком (раскрыть)
вчера в 19:47
Не верно.

Вот вам правильная формулировка: в РФС сидят москвичи! И подавляющим большинством - спартаковской выучки.

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И больше не путать!
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
вчера в 19:44
Цитата. Александр Чистяков: "Удивляет не само решение, а реакция в стиле «Мы так решили. Не мешайте работать»".
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Хм.
Но ведь Спартак и его владелец реально мешают всем вокруг работать.

Неужели вы этого не сознаёте?
n272nm
n272nm ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 19:20
    cska1948
    cska1948 ответ d_fincher (раскрыть)
    вчера в 18:57
    "...а еще желательно изменить принцип голосования: здесь нужно не большинство, а единогласное мнение. Если все члены экспертно-судейской комиссии считают, что рефери ошибся — поверим им, но при наличии сомнений среди гуру судейства, логично оставлять в силе решение, принятое на поле..."
    --------------------------------------
    А не боится автор, что в таком случае и явные судейские ляпы останутся в силе?
    Супервайзер
    Супервайзер
    вчера в 18:26
    Демагогия вокруг "справедливых" и "несправедливых" решений РФС порядком надоела.
    РФС- это Зенит, только вид сбоку. Спартак для Миллера и иже с ним как красная тряпка для быка на корриде, это всем и давно известно.
    Спартак может вновь стать чемпионом только в двух случаях: если будет играть на порядок лучше всех остальных ( в этом случае даже судьи его остановить не смогут) или, если Зенит перестанет быть нацпроектом. Два маловероятных варианта на обозримое будущее.
    Поэтому Спартак и бьется за второе место, которое ему будет позволено или не позволено занять в зависимости от отставания от Зенита по ходу чемпионата, ну и прочих тонкостей
    интриг "мадридского двора".
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ d_fincher (раскрыть)
    вчера в 18:23
    Газпром постепенно проникает во все углы нашего футбола.
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Неправильная формулировка!!! ПРОМГАЗ давно непросто проник, он захватил, подмял все под себя. Это почти всех видов спорта и жизни вне спорта касается.
    Александр Кузнецов 5
    Александр Кузнецов 5
    вчера в 18:22
    Нормальное решение. Скандальным его пытаются выставить исключительно фанаты Спартака.
    112910415
    112910415
    вчера в 17:44
    мутно у них в КДК, болотно
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:15
    Куинси с Ларссоном посудят динамиков по своему
    Oliver S
    Oliver S
    вчера в 17:14
    В статье подчеркнута важная мысль
    "желательно изменить принцип голосования: здесь нужно не большинство, а единогласное мнение"
    В данный момент вынесение решения (большинство всегда право) сделано абсолютно не верно. Есть закон и при вынесении решения нужно отталкиваться только от него, а так получается, что каждый видит ситуацию со своего ракурса и голосует так же.
    С такими темпами скоро введут голосование на результат матча в целом и те, кому больше понравилась та или иная команда отдадут голоса ей и она выиграет вне зависимости от результата.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 17:08
    Матч ещё не состоялся, а страсти во круг субботнего дерби уже закипают нешуточные.
    Арбитру из Ростова Сергею Иванову выпала нелёгкая доля судить этот поединок.
    Боюсь предположить,что будет если VAR откажется от определения офсайда из-за возможного снегопада. Ждём продолжения футбольной интриги.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:41
    Скандалы -это наше всё! Особенно для Спартака...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 16:34
    Ни дня без скандалов!
    Добряк
    Добряк
    вчера в 16:28
    Почитать комменты, так это Зенит виноват, что Жига сфолил...
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ Насмешник (раскрыть)
    вчера в 16:22
    Федун, Слуцкий и Карпин это тоже часть системы.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ Насмешник (раскрыть)
    вчера в 16:20
    приспособленцы, комформисты. Я вам скажу- быть свободным и позволять себе высказывать свободное мнение-это дорогое удовольствие.
    Насмешник
    Насмешник ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    вчера в 16:18
    Давай скажем прямо - остальные куплены.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ d_fincher (раскрыть)
    вчера в 16:13, ред.
    "Уважение Федуну, Слуцкому и Карпину, что хотя бы что-то там бубнят. Остальные даже этого себе не могут позволить - бояться."
    Если б я был молодым человек, ну скажем, двадцатилетним, я бы думал примерно так. сейчас я думаю, что все еще хуже. Многие или не соображают до конца, или им все равно, или сами договариваются.
    за
    за
    вчера в 15:51
    „Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и 14коватый, дабы разумением своим не смущать начальство.“ — Пётр I Великий
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