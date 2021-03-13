Дзюба вышел на третье место в списке бомбардиров в истории чемпионатов РФ

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вчера, 20:32

Нападающий «Зенита» отличился сегодня в матче с «Ахматом» (4:0).

Таким образом, футболист поднялся на третью строчку списка бомбардиров в истории чемпионатов России (130 голов). По этому показателю он обошел экс-игрока ЦСКА (129).

Лидером рейтинга является экс-форвард «Ротора» , у которого 143 гола, на второй строчке находится бывший нападающий «Зенита» —139 голов.