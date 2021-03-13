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Дзюба вышел на третье место в списке бомбардиров в истории чемпионатов РФ

вчера, 20:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился сегодня в матче с «Ахматом» (4:0).

Таким образом, футболист поднялся на третью строчку списка бомбардиров в истории чемпионатов России (130 голов). По этому показателю он обошел экс-игрока ЦСКА Дмитрия Кириченко (129).

Лидером рейтинга является экс-форвард «Ротора» Олег Веретенников, у которого 143 гола, на второй строчке находится бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков —139 голов.

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 23:55
Ну 14 голов я думаю он забьет и этот мастурбиньо станет на 1 место
Spartach from kg
Spartach from kg
вчера в 23:54, ред.
    Tonik-ID
    Tonik-ID
    вчера в 22:58
    Да я даже за то чтобы Дзюба побил этот рекорд. В очередной раз лишь подчеркнет убогость российского ногомяча.
    Плюсом ко всему ему Приветыч вернул капитанскую повязку сборной. Вот это трэш!)))
    А Веретенникова и без того помнить будут добрым словом, не то что всяких др*черов.
    kastitis
    kastitis
    вчера в 22:51
    Мячей 20 еще забьёт
    steelhead
    steelhead
    вчера в 22:10
    С такими голами на порнхабе в топы не попадешь.
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 22:03
    Рекордсмен который не может забить пенальти !)))
    kinderpingui
    kinderpingui
    вчера в 21:49
    У дзюбы всё схвачено !) Кто то после карьеры футболиста рестораны открывает, а Артёмке дорога в порно )
    Джохар Нохчо
    Джохар Нохчо ответ RomzesRZN (раскрыть)
    вчера в 21:45
    Лучше не скажешь
    Джохар Нохчо
    Джохар Нохчо ответ Брулин (раскрыть)
    вчера в 21:44
    Ахаха🤣🤣точно
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    вчера в 21:42
    Ну Веретенников за середняка играл, а Кержаков все же в другую страну уезжал. А вообще конечно с такими рекордами становится жалко российский футбол.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 21:38
    даже если побьет рекорд запомнят его не за голы
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 21:31
    обгонит обоих
    armeec_
    armeec_ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 21:27
    Валера, это нынешнее РПЛ ))) Даже из таких строгают "лучших" ((
    Палыч82
    Палыч82 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 21:24
    Жаль, если это произойдет, уж больно фекалистым выйдет рекордсмен
    LAISMEN
    LAISMEN
    вчера в 21:20, ред.
    Сегодня этот супер форвард слегка поменял направление катившегося мяча в метре от ворот......
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 21:14
    Через пару сезонов станет первым!
    161регион
    161регион
    вчера в 21:14
    А если бы забил еще пенку рубину, вообще был бы настоящий крепкорукий капитан сборной России
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:10
    Этот и следующий сезон сделают игрочишку лучшим ;)
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 21:08
    Уровень не самый высокий
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 21:08
    По просмотрам на ютубе Дзюба уже давно на первом месте
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    вчера в 21:03
    С таким уровнем болотного чемпионата - цена голов очень низкая. Дзюбе до уровня Кержакова никогда не дотянуть: ни ногой, ни рукой. Керж на целую голову выше, и больше.
    протон1
    протон1
    вчера в 21:03
    думаю обгонит всех. вот что значить дзюбить)))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 20:59, ред.
    Уровень росфутбола упал, прямопропорционально росту баобаба. Поздравляю. Приехали.
    renamed 1
    renamed 1
    вчера в 20:59
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      вчера в 20:58
      С душком его мячи..
      particular
      particular
      вчера в 20:50
      Шлейф всяких косяков мешает ему сосредоточится только на бомбардирстве 😉
      нечитайло
      нечитайло
      вчера в 20:49
      Хоть здесь отличился положительно
      shlomo
      shlomo
      вчера в 20:37
      Ну есть к чему стремиться....
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