Дзюба вышел на третье место в списке бомбардиров в истории чемпионатов РФ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился сегодня в матче с «Ахматом» (4:0).
Таким образом, футболист поднялся на третью строчку списка бомбардиров в истории чемпионатов России (130 голов). По этому показателю он обошел экс-игрока ЦСКА Дмитрия Кириченко (129).
Лидером рейтинга является экс-форвард «Ротора» Олег Веретенников, у которого 143 гола, на второй строчке находится бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков —139 голов.
Плюсом ко всему ему Приветыч вернул капитанскую повязку сборной. Вот это трэш!)))
А Веретенникова и без того помнить будут добрым словом, не то что всяких др*черов.
Плюсом ко всему ему Приветыч вернул капитанскую повязку сборной. Вот это трэш!)))
А Веретенникова и без того помнить будут добрым словом, не то что всяких др*черов.