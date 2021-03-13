У Марио Фернандеса подозрение на сотрясение мозга. Его везут в больницу

Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил серьезную травму в матче 22-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
Футболист «армейцев» покинул поле на носилках в первом тайме. Полузащитник хозяев поля Александр Ломовицкий наступил Фернандесу шипами на голову.
Комментатор Михаил Меламед в эфире канала «МАТЧ ПРЕМЬЕР» сообщил, что у защитника рассечение, подозрение на сотрясение мозга и проблемы с челюстью. Сейчас Фернандеса везут в больницу для обследования.
Это ж надо было так случиться, что главным виновником травмы свой же партнёр оказался... несчастный случай.
Это ж надо было так случиться, что главным виновником травмы свой же партнёр оказался... несчастный случай.