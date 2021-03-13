У Марио Фернандеса подозрение на сотрясение мозга. Его везут в больницу

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вчера, 15:31

Защитник ЦСКА получил серьезную травму в матче 22-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

Футболист «армейцев» покинул поле на носилках в первом тайме. Полузащитник хозяев поля наступил Фернандесу шипами на голову.

Комментатор Михаил Меламед в эфире канала «МАТЧ ПРЕМЬЕР» сообщил, что у защитника рассечение, подозрение на сотрясение мозга и проблемы с челюстью. Сейчас Фернандеса везут в больницу для обследования.