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У Марио Фернандеса подозрение на сотрясение мозга. Его везут в больницу

вчера, 15:31
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил серьезную травму в матче 22-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

Футболист «армейцев» покинул поле на носилках в первом тайме. Полузащитник хозяев поля Александр Ломовицкий наступил Фернандесу шипами на голову.

Комментатор Михаил Меламед в эфире канала «МАТЧ ПРЕМЬЕР» сообщил, что у защитника рассечение, подозрение на сотрясение мозга и проблемы с челюстью. Сейчас Фернандеса везут в больницу для обследования.

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trudogolik
trudogolik
вчера в 16:58
Надо было все стадионы перед ЧМ строить с крышей(мб только в Ростове и Сочи крыша не нужна)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:18
Марио - это потеря. Команда и так то не впечатляет, а тут еще такое несчастье.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 16:17
Сидят эксперты говорят,- Все знают какие у нас поля в марте. Вопрос , какого хрена играем по этой системе. Только у зенита норм поле из за крытой крыши..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:09
Марио скорейшего выздоровления.
Великолепный
Великолепный
вчера в 16:04
Здоровья Марио!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:58
Здоровье игроков. Надеюсь это не происки Газпрома...
Mangur
Mangur
вчера в 15:57
Скорейшего выздоровления
SHMEL
SHMEL
вчера в 15:51
Марио скорейшего возвращения в строй. Тут подумал, уж лучше бы не отменяли карточку и он пропустил игру.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:42
Марио здоровья и скорейшего выздоровления!!!
Это ж надо было так случиться, что главным виновником травмы свой же партнёр оказался... несчастный случай.
Бен Зопилой
Бен Зопилой
вчера в 15:37
Только здоровья Марио! Жестко прилетело, но момент был игровой.
Futurista
Futurista
вчера в 15:34
Здоровья Марио...скорейшего выздоровления...
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