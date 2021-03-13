Марио Фернандес покинул поле на носилках в матче с «Арсеналом»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил травму в матче 22-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
На 21-й минуте встречи полузащитник хозяев поля Александр Ломовицкий нарушил правила на Фернандесе, наступив ему шипами на голову. Защитник ЦСКА был вынужден покинуть поле на носилках. Вместо него в игру вступил Георгий Щенников.
Марио скорейшего выздоровления. Потеря такой боевой единицы, может сильно сказаться на результатах.
Марио скорейшего выздоровления. Потеря такой боевой единицы, может сильно сказаться на результатах.