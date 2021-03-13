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Марио Фернандес покинул поле на носилках в матче с «Арсеналом»

сегодня, 14:44
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил травму в матче 22-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

На 21-й минуте встречи полузащитник хозяев поля Александр Ломовицкий нарушил правила на Фернандесе, наступив ему шипами на голову. Защитник ЦСКА был вынужден покинуть поле на носилках. Вместо него в игру вступил Георгий Щенников.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:27
Лишний раз о роли психологии. ЦСКА мыслями был уже в следующем матче с Зенитом, это чувствовалось. К тому же сыграли роль и результаты игр арсенала. А роль психологии и правильного настроя не меньше, чем тактики. Просто не все тренеры это понимают и владеют методами
Брулин
Брулин
сегодня в 15:15
Тошнотская игра в первым тайме ....не игры не ума..и эта команда последнея в таблице
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:12
Ломовицкий тут никаким боком , с Кучаевым Марио столкнулся , вернее Кучаев снес Марио, а Ломовицкому деваться было некуда.
Марио скорейшего выздоровления. Потеря такой боевой единицы, может сильно сказаться на результатах.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:10
Остаётся только пожелать здоровья Марио!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:09
это просто игра))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 15:04
По справедливости там не было нарушения со стороны ломовицкого.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:57
Карма за отмененную карточку..
МапС
МапС
сегодня в 14:57
ЖК не надо было отменять Фернандесу. Здоровья Марио.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:56
Будь здоров Марио , скорейшего выздоровления!!! Всем добра!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:55
Здоровья Марио!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 14:54
А Ломовицкий даже ЖК не получил (нарушил правила).
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:50
Вот это жесть!
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