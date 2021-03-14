Игрокам «Чертаново», которые избили юниора «Локо», может грозить до 7 лет

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал тот факт, что футболисты «Чертаново» избили игрока юношеской команды «Локомотива» Максима Шнапцева, в результате чего тот получил сотрясение мозга и перелом.
В прошлом году 30 декабря изменился состав уголовно-наказуемого хулиганства. И теперь хулиганством признается грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, если оно было совершенно в публичном месте. Нападавших могут осудить по 1 части статьи 213 УК РФ «Хулиганство», где квалифицирующим признаком является применение насилия, либо угроза его применения. В данном случае пострадавший получил перелом и сотрясение мозга. Это могут быть повреждения средней тяжести, то есть могут квалифицировать дело не только по 213 статье 1 части, но и еще по 112 статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» или по 115 статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Если пострадавший будет лечиться больше 21 дня, то это будет дополнительная квалификация по 112 статье УК РФ. Одна и другая статья — это максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Если же пострадавшего избивала группа лиц, а не один человек, то деяние будет квалифицироваться по 2 части 213 статьи УК РФ, а там уже наказание до 7 лет лишения свободы.