Игрокам «Чертаново», которые избили юниора «Локо», может грозить до 7 лет

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал тот факт, что футболисты «Чертаново» избили игрока юношеской команды «Локомотива» Максима Шнапцева, в результате чего тот получил сотрясение мозга и перелом.

В прошлом году 30 декабря изменился состав уголовно-наказуемого хулиганства. И теперь хулиганством признается грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, если оно было совершенно в публичном месте. Нападавших могут осудить по 1 части статьи 213 УК РФ «Хулиганство», где квалифицирующим признаком является применение насилия, либо угроза его применения. В данном случае пострадавший получил перелом и сотрясение мозга. Это могут быть повреждения средней тяжести, то есть могут квалифицировать дело не только по 213 статье 1 части, но и еще по 112 статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» или по 115 статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».