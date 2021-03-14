ГлавнаяНовости

Игрокам «Чертаново», которые избили юниора «Локо», может грозить до 7 лет

сегодня, 15:33

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал тот факт, что футболисты «Чертаново» избили игрока юношеской команды «Локомотива» Максима Шнапцева, в результате чего тот получил сотрясение мозга и перелом.

В прошлом году 30 декабря изменился состав уголовно-наказуемого хулиганства. И теперь хулиганством признается грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, если оно было совершенно в публичном месте. Нападавших могут осудить по 1 части статьи 213 УК РФ «Хулиганство», где квалифицирующим признаком является применение насилия, либо угроза его применения. В данном случае пострадавший получил перелом и сотрясение мозга. Это могут быть повреждения средней тяжести, то есть могут квалифицировать дело не только по 213 статье 1 части, но и еще по 112 статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» или по 115 статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Если пострадавший будет лечиться больше 21 дня, то это будет дополнительная квалификация по 112 статье УК РФ. Одна и другая статья — это максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Если же пострадавшего избивала группа лиц, а не один человек, то деяние будет квалифицироваться по 2 части 213 статьи УК РФ, а там уже наказание до 7 лет лишения свободы.

Все новости
Самошников: «Матч складывался по нашему сценарию»
Сегодня, 18:10 Комментарии5
Рахимов: «„Рубин“ был сильнее нас, мы допускали много простых ошибок»
Сегодня, 16:49 Комментарии8
Слуцкий — о победе над «Уфой»: «„Рубин“ доминировал и заслуженно выиграл»
Сегодня, 16:44 Комментарии17
Макаров — о победе над «Уфой»: «Удача на нашей стороне»
Сегодня, 16:41 Комментарии4
Червиченко: «Спартаковский путь Тедеско ещё не закончен. Он продлится»
Сегодня, 14:12 Комментарии11
Уткин — об избиении юниора «Локомотива»: «Это же кокоринская статья»
Сегодня, 14:08 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Metisa
Metisa
сегодня в 18:42
За такое нужно расформировывать.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 18:41
Федун впишется
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 18:29
Черти из Чертаново
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 18:26
Сажать их!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:38
Понять и наказать!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:35
Вот и узнаем скоро, показательной ли поркой был суд над Кокошей с Мамаем, или всё решается по понятиям...
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
сегодня в 16:00
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 15:45
      YVG
      YVG
      сегодня в 15:45
        Остапчук 67
        Остапчук 67
        сегодня в 15:44
        Посмотрим, что им реально дадут
        mihaluch
        mihaluch
        сегодня в 15:41
        Сушите сухари на семь лет.
        Василий 50
        Василий 50
        сегодня в 15:37
        А кто избивал-то?
        ДАША Д
        ДАША Д
        сегодня в 15:36
        Наверняка отмажут агенты.
        Stiv28
        Stiv28
        сегодня в 15:36
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100