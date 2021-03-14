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Червиченко: «Спартаковский путь Тедеско ещё не закончен. Он продлится»

сегодня, 14:12

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение главного тренера московского клуба Доменико Тедеско покинуть команду по окончании сезона.

С самого начала говорил, что уход Тедеско — хорошо сыгранный спектакль. Этакая игра ва-банк — Тедеско вообще похож на покериста. Правда, для покериста у него слишком южный темперамент. Моё мнение — все эти заявления об уходе направлены на одно, чтобы получить некую индульгенцию и некоторый кусок трансферного пирога, который Доменико может закрывать самостоятельно. Так, например, делал Венгер в «Арсенале». Правда, там он закрывал всё, а этот, видимо, хочет себе половину или треть трансферов. Может быть, не столько он, сколько группа, которая за ним стоит.

Ещё больше в этой мысли меня укрепили все эти танцы вокруг хозяина в ложе на матче с «Краснодаром». На мой взгляд, человек, который решил уходить, должен сидеть спокойно, бравурно, всем видом показывать, мол, смотри, что ты потерял. Он же скачет весёлым кроликом вокруг хозяина вместе с бумажками и остальными вещами, явно желая получить его благосклонность. Спартаковский путь Тедеско ещё не закончен. Думаю, он продлится.

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cska1948
cska1948
сегодня в 18:12
Тедеско главной причиной своего ухода выдвинул разлуку с семьёй. А кто эта девочка, которая весь вчерашний матч с Динамо терпеливо просидела, а точнее, простояла, рядом с ним?
makkie
makkie
сегодня в 17:18
Надо же такое ляпнуть!

В очередной раз убеждаешься, что Червь - завистливое существо, которое всё не отлипнет от Спартака. Ему уже указали направление "Чемодан - Вокзал - Ростов", так нет же )))
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
сегодня в 16:07
Кому интересно Червиченко интервью дает,и что он за суперэксперт и инсайдер,что на Соккере маячит в каждой десятой новости?
Prichal
Prichal
сегодня в 15:33
Тренер новой формации, такие в РПЛ нужны.
Cremen
Cremen
сегодня в 15:08
Тедеско нужно оставить, однозначно. Он еще своего слова не сказал.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:07
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 14:57
    Ах время, не долго осталось ждать. Будем делать посмотреть, кто прав ??? В подковёрных интригах он знает толк !!!
    Djebrael
    Djebrael
    сегодня в 14:30
    Ясна песня...контракт есть контракт....
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 14:26
    Ну что же, посмотрим.
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:22
    интересно, сумеет мистер Ч. сказать в нужное время :
    " Я ошибался, я просто везде вижу интриганов"...
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 14:14
    Червь всё балакает
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