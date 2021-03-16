Икарди может заменить Роналду в «Ювентусе»

Tuttosport сообщает, что будущее нападающего Криштиану Роналду в «Ювентусе» еще не решилось.
Однако руководство туринского клуба уже начало планировать дальнейшие действия для укрепления команды.
Утверждается, что «Юве» подпишет ближайшим летом одного недорогого форварда, если Роналду решит остаться в Турине. Если он уйдет, то его место в «Ювентусе» может занять нападающий ПСЖ Мауро Икарди.
И точно не хуже бэкхэма внешне , да еще в 36 он показывает футбол высокого уровняи обладатель нескольких золотых мячей, у Бэкхэма ни одного
Так что в плане маркетинга он еще очень актуален
Про набрать форму не сомневаюсь , он образец спорстмена с правильным подходом
И точно не хуже бэкхэма внешне , да еще в 36 он показывает футбол высокого уровняи обладатель нескольких золотых мячей, у Бэкхэма ни одного
Так что в плане маркетинга он еще очень актуален
Про набрать форму не сомневаюсь , он образец спорстмена с правильным подходом
Да ему может и не особо то нужна такая зарплата, у него львиная часть доходы с рекламы и участия в маркетинговых проектах
Да ему может и не особо то нужна такая зарплата, у него львиная часть доходы с рекламы и участия в маркетинговых проектах