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Икарди может заменить Роналду в «Ювентусе»

сегодня, 14:31

Tuttosport сообщает, что будущее нападающего Криштиану Роналду в «Ювентусе» еще не решилось.

Однако руководство туринского клуба уже начало планировать дальнейшие действия для укрепления команды.

Утверждается, что «Юве» подпишет ближайшим летом одного недорогого форварда, если Роналду решит остаться в Турине. Если он уйдет, то его место в «Ювентусе» может занять нападающий ПСЖ Мауро Икарди.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 15:48
Маркетинг никуда не денется еще долго, он внешне фотомодель с миллионами подписчиков в инсте,
И точно не хуже бэкхэма внешне , да еще в 36 он показывает футбол высокого уровняи обладатель нескольких золотых мячей, у Бэкхэма ни одного
Так что в плане маркетинга он еще очень актуален
Про набрать форму не сомневаюсь , он образец спорстмена с правильным подходом
djaich
djaich ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 15:26
Не факт, у них и так перебор со звездными нападающими. А во вторых, кто даст гарантию, что он сумеет в таком возрасте набрать форму к началу следующего сезона? Если Роналду выйдет за сезон в пяти-десяти матчах и ничего сверхъестественного не покажет, то сразу пропадут и рекламные контракты, и маркетинговые проекты. Там, в руководстве ПСЖ, люди неплохо возможные риски анализируют.
Интер чемпион 19
Интер чемпион 19
сегодня в 15:20
ясно только одно,если ПСЖ его отдаёт то он им не нужен.А в Турине сгодится
RamonCSKA
RamonCSKA ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 15:16
Псж даст
Да ему может и не особо то нужна такая зарплата, у него львиная часть доходы с рекламы и участия в маркетинговых проектах
djaich
djaich ответ ilyafrom (раскрыть)
сегодня в 15:09
Не забывай, что Роналду теперь такую зарплату уже никто не даст, так что может упереться и отказаться уходить. Вполне реален вариант, что все в итоге может прийти к досрочному разрыву контракта, когда Криштиану и уйдет бесплатно, и миллионов 10-15 за просто так получит.
Vasilich-74
Vasilich-74
сегодня в 15:05
Объективно Икарди там будет вторым аргентинским бревном. Только первое было за 100 лимонов, а это будет за 60.
Интер чемпион 19
Интер чемпион 19
сегодня в 14:50
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 14:48
    Началось, поёты уток !!!
    ilyafrom
    ilyafrom
    сегодня в 14:46
    Если продать Роналду за 29 млн и прибавить сэкономленные 31 млн, то за 60 млн можно хорошего нападающего приобрести
    Тасманский дьявол
    Тасманский дьявол
    сегодня в 14:41
    Роналду заменить не просто.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 14:39
    С Роналду еще вопрос не решен.
    Cympak-05
    Cympak-05
    сегодня в 14:36
    Может даже Юве не сильно уступит в результативности. Иногда Икарди выдаёт голевые сезоны. Но Икарди не сделает Юве сильнее. Единственное разгрузил зарплатная ведомость.
    beefs
    beefs
    сегодня в 14:34
    заменить сможет, а вот результаты станут лучше?
    1bear
    1bear
    сегодня в 14:34
    Юве теряет свои лидируюшие позиции теперь уже и по подбору игроков
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