«Возвращение бога». Ибрагимович отреагировал на вызов в сборную Швеции

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в своём твиттере отреагировал на вызов в сборную Швеции. Ибра сыграет за национальную команду впервые с 2016 года, когда он объявил о завершении карьеры в сборной после Евро-2016.
Возвращение бога.
The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 16, 2021
Напомним, что ближайшие матчи сборная Швеции проведёт с Грузией и Косово в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года, а также с Эстонией (товарищеская встреча).