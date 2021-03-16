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«Возвращение бога». Ибрагимович отреагировал на вызов в сборную Швеции

сегодня, 17:19

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в своём твиттере отреагировал на вызов в сборную Швеции. Ибра сыграет за национальную команду впервые с 2016 года, когда он объявил о завершении карьеры в сборной после Евро-2016.

Возвращение бога.

Напомним, что ближайшие матчи сборная Швеции проведёт с Грузией и Косово в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года, а также с Эстонией (товарищеская встреча).

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матос
матос
сегодня в 19:16
Самовлюбленный нарцисс
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:17
Теперь там Ларссон главный, чей отец добился большего со сборной
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:33
Да он больной человек.
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 17:21
Добро снова пожаловать!...удачи тебе Ибра!!!
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