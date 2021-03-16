«Возвращение бога». Ибрагимович отреагировал на вызов в сборную Швеции

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сегодня, 17:19

Нападающий «Милана» в своём твиттере отреагировал на вызов в сборную Швеции. Ибра сыграет за национальную команду впервые с 2016 года, когда он объявил о завершении карьеры в сборной после Евро-2016.

Возвращение бога.

Напомним, что ближайшие матчи сборная Швеции проведёт с Грузией и Косово в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года, а также с Эстонией (товарищеская встреча).