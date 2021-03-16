Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на матчи отбора ЧМ-2022

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на отборочные матчи ЧМ-2022.
Ибрагимович сыграет за национальную сборную впервые с 2016 года, когда объявил о завершении международной карьеры.
Сборная Швеции на старте отборочного турнира ЧМ сыграет с командами Грузии (25 марта) и Косова (28 марта).
тоже самое, в зрелые годы .... Потому что любил, люблю и буду любить футбол
всей душою! А сейчас, водочка, пивасик, смартфончик в игрушечку побегать!!!
Защитники, блин, отечества!!! Рэспект Ибра!!!
тоже самое, в зрелые годы .... Потому что любил, люблю и буду любить футбол
всей душою! А сейчас, водочка, пивасик, смартфончик в игрушечку побегать!!!
Защитники, блин, отечества!!! Рэспект Ибра!!!