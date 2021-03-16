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Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на матчи отбора ЧМ-2022

сегодня, 15:27

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на отборочные матчи ЧМ-2022.

Ибрагимович сыграет за национальную сборную впервые с 2016 года, когда объявил о завершении международной карьеры.

Сборная Швеции на старте отборочного турнира ЧМ сыграет с командами Грузии (25 марта) и Косова (28 марта).

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Василий Корнечук (раскрыть)
сегодня в 16:03
ну а если он играет получше некоторых? в чем деградация?
shur
shur ответ Василий Корнечук (раскрыть)
сегодня в 16:00, ред.
... я с 7 ми лет на поляне торчал, как идиот , с 12-ци до темноты, после армии,
тоже самое, в зрелые годы .... Потому что любил, люблю и буду любить футбол
всей душою! А сейчас, водочка, пивасик, смартфончик в игрушечку побегать!!!
Защитники, блин, отечества!!! Рэспект Ибра!!!
swed27
swed27
сегодня в 16:00
Златану скоро сорокет стукнет а он не собирается вешать бутсы на гвоздь
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 15:50
Ну он как играющий тренер наверное....но игру думаю, что не испортит..
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 15:47
Да Ибра просто посмотрел на Юрку Жиркова и сказал: "А я чем хуже"...
Василий Корнечук
Василий Корнечук
сегодня в 15:35
Футбол деградирует. Ибрагимовичу надо тренировать, а не играть.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:32
Заскучал Ибра по сборной!))))
shlomo
shlomo
сегодня в 15:30
Старый конь борозды не испортит.... а вот подпортить другим это запросто....удачи Ибра!
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