Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на матчи отбора ЧМ-2022

1615897634

сегодня, 15:27

Нападающий «Милана» получил вызов в сборную Швеции на отборочные матчи ЧМ -2022.

Ибрагимович сыграет за национальную сборную впервые с 2016 года, когда объявил о завершении международной карьеры.