Возвращение Головина, первый вызов Дюпина, Дзюба против Соболева. Первая версия сборной России в 2021 году

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вчера, 15:12

Изучаем выбор Станислава Черчесова.

В марте сборная России стартует в отборочном турнире ЧМ -2022. Основные события европейской квалификации разыграются осенью, но в трех весенних турах нужно задавать темп и обеспечивать какой-никакой задел перед конкурентами. 24 марта у команды Станислава Черчесова игра с Мальтой в гостях, 27 марта — дома со Словенией, 30 марта — снова сыграем в гостях, на этот раз против Словакии. Сегодня стали известны имена футболистов, на которых в грядущих встречах квалификации катарского мундиаля рассчитывает тренерский штаб сборной России.

Вратарский цех: дебютный вызов Юрия Дюпина

Александр Максименко добавил в копилку позитивных впечатлений сэйвы в матчах против «Краснодара» и «Динамо», однако вызов голкипера «Спартака» в первую сборной России снова откладывается из-за участия молодежной команды в чемпионате Европы, групповой этап которого пройдет в марте. Матвей Сафонов остается вне игры, а оставлять молодежку и без второго сильного вратаря перед важными матчами было бы странным решением. Это решение Черчесова поддержим, да и Максименко сейчас полезнее сыграть на молодежном Евро, чем выглядывать из-за спин Шунина и Джанаева в главной команде страны.

Антон остается первым номером сборной России, и нужно сказать, что капитан «Динамо» не дает поводов усомниться в своем мастерстве: Шунин в последнее время высоко держит планку и внушает доверие своим спокойствием. Джанаев в матче с «Локомотивом» пропустил в ближний угол, но до этого у Сослана была серия из пяти сухих матчей кряду в РПЛ . Разговоров об «осетинской квоте» не избежать, но в действительности Джанаев — голкипер клуба из топ-5 Премьер-Лиги, удачных матчей у него однозначно больше, чем неудачных.

Утратил доверие Станислава Черчесова Гильерме, зато это открыло путь в сборную Юрию Дюпину, который ярко играет за «Рубин». Для 33-летнего вратаря это первый вызов в национальную команду, так что дебюта он может и не дождаться, ведь впереди официальные матчи, а Дюпин — третий в очереди. И это с учетом отказа Акинфеева от международной карьеры, травм Сафонова и Михаила Кержакова, вызова Максименко в молодежную сборную. Тем не менее за Юрия радуемся: хорошо, что тренерский штаб сборной России нашел возможность поощрить вратаря «Рубина» за эффектную и эффективную игру.

Защитная линия: Фернандес, Джикия и немного хаоса

За оборону тревожно, ведь стабильность только на двух из четырех позиций: справа Фернандес, левый центральный защитник — Джикия. Кто слева? Кто составит компанию Георгию? Ответов на эти вопросы нет, и хорошо, если удастся найти их с первого раза, а не методом проб и ошибок. Евгеньев и Дивеев отправились в молодежную сборную, а в напарники Джикии метят Андрей Семенов, Роман Нойштедтер и Александр Жиров. Первый регулярно совершает результативные ошибки, второй — запасной в «Динамо», у третьего нулевой международный опыт. Веселый выбор.

Остается проблемной и позиция левого защитника. Вариантов здесь — масса, но идеального среди них нет. У 37-летнего Жиркова нет игровой практики в «Зените», в последних матчах он не попадал в заявку команды из-за повреждения. Может быть, набирался сил перед сборной? Могут сыграть слева Федор Кудряшов, еще один дебютант из «Рубина» Илья Самошников, а также Смольников и Караваев, которые имеют такой опыт, пусть номинально остаются правыми защитниками. Вячеслав даже забивал за сборную России с позиции левого бека. Как бы то ни было, ситуация остается тревожной.

Полузащита: шанс увидеть Александра Головина и Алексея Миранчука вместе

Хавбек «Монако» возвращается в сборную спустя почти полтора года, в последний раз Головин играл под руководством Черчесова в ноябре 2019-го. В первой половине прошлого года международные матчи отменила пандемия, а всю осень Александр провел в лазарете. Его возвращение — серьезное подспорье для нашей команды, Головин умеет классно дирижировать игрой в атаке, его не хватало сборной России.

Вызовом для Черчесова должно стать размещение на поле Головина и Алексея Миранчука, который хоть и нерегулярно играет за «Аталанту», находится в приличной форме и по уровню мастерства даст фору конкурентам в сборной. Конечно, хотелось бы видеть в составе самых классных игроков, но не удивимся, если Черчесов снова доверится Ионову, который хорошо бежит по правому флангу и… Алексей действительно очень хорошо бежит!

На флангах атаки у Черчесова хороший выбор, ведь он спустя пару лет вызвал в сборную Резиуана Мирзова, отлично проявляющего себя в «Химках», дал шанс Рифату Жемалетдинову, который отметился хет-триком из результативных передач в последнем матче с «Сочи». А еще есть Кузяев и Мостовой из «Зенита», которые уже играли у Черчесова на краях атаки. Вместо одного из них мог приехать Денис Макаров, громко стучащийся в двери сборной России, но футболист «Рубина» с убойной левой ногой будет играть за молодежку, в которой подобрался очень мощный состав.

Что касается опорной зоны, то здесь у Черчесова есть стандартная связка Зобнин — Оздоев, а на подхвате Фомин и Ахметов. Дмитрий Баринов восстановился после разрыва крестообразных связок, но ему нужно время, чтобы набрать форму. Пока хавбек выходит в «Локомотиве» на замены, постарается обрести топ-кондиции к чемпионату Европы.

Нападение: три богатыря — Дзюба, Соболев и Заболотный

Как и обещал Черчесов, Артём Дзюба вернулся в сборную и будет капитаном в мартовских матчах. Соболев и Заболотный в ожидании своих шансов. Наверняка увидим спартаковца на поле, ведь в матчах за клуб он смотрится весьма достойно. Представленный набор форвардов не удивляет пофамильно, однако настораживает отсутствием плана «Б»: все три нападающих одного типажа, даже двоих из них одновременно задействовать проблематично, будут дублировать друг друга. Между тем, Федор Смолов забил за «Локомотив» два гола после выходов на замены — такой «суперсаб» не помешал бы и сборной. Но, может быть, получит отдельное приглашение, если продолжит голевую серию в игре с «Уфой».