Ибрагимович получит вызов в сборную Швеции на ближайшие матчи

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сегодня, 00:15

Нападающий «Милана» может вернуться в сборную Швеции.

Как сообщается, 39-летний форвард был включен в предварительную заявку национальной команды на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года против Грузии и Косово, а также на товарищеский матч с Эстонией. Сейчас Ибрагимович восстанавливается после травмы, участие в предстоящих матчах сборной будет зависеть от состояния Златана.

Напомним, что 22 июня 2016 года (после Евро-2016) Ибрагимович объявил о завершении карьеры в сборной Швеции.