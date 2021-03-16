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Ибрагимович получит вызов в сборную Швеции на ближайшие матчи

сегодня, 00:15

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции.

Как сообщается, 39-летний форвард был включен в предварительную заявку национальной команды на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года против Грузии и Косово, а также на товарищеский матч с Эстонией. Сейчас Ибрагимович восстанавливается после травмы, участие в предстоящих матчах сборной будет зависеть от состояния Златана.

Напомним, что 22 июня 2016 года (после Евро-2016) Ибрагимович объявил о завершении карьеры в сборной Швеции.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 01:47
Зря они это делают
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:38
Его там не хватало!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:41
Ибра по сборной соскучился
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:23
Долго же они думали.
Gahi
Gahi
сегодня в 00:17
Молодец что дал согласие играть. Удачи
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