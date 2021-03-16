Педри впервые получил вызов в сборную Испании. Кепа не попал в заявку

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сегодня, 03:14

Пресс-служба сборной Испании объявила состав национальной команды на отборочные матчи ЧМ -2022 против Греции, Грузии и Косово. Отметим, что 18-летний полузащитник «Барселоны» Педри впервые был вызван в главную сборную страны, а голкипер «Челси» в заявку не попал.

Состав сборной Испании

Вратари: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Унаи Симон («Атлетик»), Роберт Санчес («Брайтон»).

Защитники: Педро Порро («Спортинг» Лиссабон), Эрик Гарсия («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Диего Льоренте («Лидс»), Иньиго Мартинес («Атлетик»), Жорди Альба («Барселона»), Хосе Гайя («Валенсия»).

Полузащитники: Серхио Бускетс, Педри (оба — «Барселона»), Родри Эрнандес («Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Маркос Льоренте, Коке (оба — «Атлетико»), Серхио Каналес («Бетис»), Фабиан Руис («Наполи»).

Нападающие: Жерар Морено («Вильярреал»), Ферран Торрес («Манчестер Сити»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Альваро Мората («Ювентус»), Брайан Хиль («Эйбар»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).