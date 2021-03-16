Педри впервые получил вызов в сборную Испании. Кепа не попал в заявку

Пресс-служба сборной Испании объявила состав национальной команды на отборочные матчи ЧМ-2022 против Греции, Грузии и Косово. Отметим, что 18-летний полузащитник «Барселоны» Педри впервые был вызван в главную сборную страны, а голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага в заявку не попал.
Состав сборной Испании
Вратари: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Унаи Симон («Атлетик»), Роберт Санчес («Брайтон»).
Защитники: Педро Порро («Спортинг» Лиссабон), Эрик Гарсия («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Диего Льоренте («Лидс»), Иньиго Мартинес («Атлетик»), Жорди Альба («Барселона»), Хосе Гайя («Валенсия»).
Полузащитники: Серхио Бускетс, Педри (оба — «Барселона»), Родри Эрнандес («Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Маркос Льоренте, Коке (оба — «Атлетико»), Серхио Каналес («Бетис»), Фабиан Руис («Наполи»).
Нападающие: Жерар Морено («Вильярреал»), Ферран Торрес («Манчестер Сити»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Альваро Мората («Ювентус»), Брайан Хиль («Эйбар»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).
Ранее стал известен состав сборной России на мартовские матчи отбора ЧМ-2022.