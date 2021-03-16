Тренер сборной Португалии: «Роналду мечтает выиграть ЧМ-2022»

Главный тренер сборной Португалии рассказал об амбициях нападающего .

Я уверен, что Криштиану чрезмерно мотивирован, и не только потому, что он забил много голов. У него есть дополнительная мотивация, когда он представляет национальную сборную, и я уверен, что он прибудет с такими же амбициями, не думая о личных целях, а помогая в реализации целей национальной сборной. Я знаю, что Роналду мечтает сыграть на чемпионате мира 2022 года и выиграть его. Это его основная задача, остальное уже не касается сборной.