Тренер сборной Португалии: «Роналду мечтает выиграть ЧМ-2022»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал об амбициях нападающего Криштиану Роналду.
Я уверен, что Криштиану чрезмерно мотивирован, и не только потому, что он забил много голов. У него есть дополнительная мотивация, когда он представляет национальную сборную, и я уверен, что он прибудет с такими же амбициями, не думая о личных целях, а помогая в реализации целей национальной сборной. Я знаю, что Роналду мечтает сыграть на чемпионате мира 2022 года и выиграть его. Это его основная задача, остальное уже не касается сборной.
Сейчас Роналду занимает второе место (102 гола) среди лучших бомбардиров в истории национальных сборных. Криштиану осталось забить 8 голов, чтобы выйти на первое место, обогнав экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109 голов).
У Португалии нынче очень сильный состав. Уверен, что пошумят на ЧМ-22
У Португалии нынче очень сильный состав. Уверен, что пошумят на ЧМ-22
Сейчас ЧМ это не главная цель.
Сборную Португалии на предстоящем ЧЕ, ожидает просто группа смерти, где надо будет играть со сб.Германией и Францией.
Вот пройти их, будет реально фантастикой.
Сейчас ЧМ это не главная цель.
Сборную Португалии на предстоящем ЧЕ, ожидает просто группа смерти, где надо будет играть со сб.Германией и Францией.
Вот пройти их, будет реально фантастикой.