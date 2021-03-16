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Тренер сборной Португалии: «Роналду мечтает выиграть ЧМ-2022»

сегодня, 17:39

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал об амбициях нападающего Криштиану Роналду.

Я уверен, что Криштиану чрезмерно мотивирован, и не только потому, что он забил много голов. У него есть дополнительная мотивация, когда он представляет национальную сборную, и я уверен, что он прибудет с такими же амбициями, не думая о личных целях, а помогая в реализации целей национальной сборной. Я знаю, что Роналду мечтает сыграть на чемпионате мира 2022 года и выиграть его. Это его основная задача, остальное уже не касается сборной.

Сейчас Роналду занимает второе место (102 гола) среди лучших бомбардиров в истории национальных сборных. Криштиану осталось забить 8 голов, чтобы выйти на первое место, обогнав экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109 голов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:15
хорошо, что он мечтает эту мечту !
но мечтой она и останется
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 19:07
А почему бы и нет.Все возможно,тем более у португалов состав хорош.
Scarlet Witch
Scarlet Witch ответ Alex12357 (раскрыть)
сегодня в 18:59
По борьбе с перхотью.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 18:59
Он чего с дуба рухнул?Какой ЧМ ?
Scarlet Witch
Scarlet Witch
сегодня в 18:57
Жаль, что на ЧМ нельзя позвать Литву, Андорру, Фареры и прочих клиентов тащёра.
LOpp
LOpp ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 18:54
Я же написал Диаш)
RamonCSKA
RamonCSKA ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 18:53
Еще Рубен Диаш новый пепе обороны
А вот вратарь там по моему уже 100 лет
Triem
Triem
сегодня в 18:49
Нынче такое уже вполне возможно.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:44
Единственный наверно трофей, который он ещё не брал и вряд-ли возьмёт
Сантус
Сантус
сегодня в 18:43
А португалов годных по Европе сейчас куча гоняет.Если удастся слепить из них команду,то кто знает...)
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 18:33
Если с Порту за два матча не удалось собраться - значит время его ушло?! Думаю да!
Agamaga........
Agamaga........ ответ RR117 (раскрыть)
сегодня в 18:30
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 18:28
    Шансы выиграть ЧМ всегда есть. Если уж Месси удалось затащить свою сборную в финал ЧМ из игроков играющих за Спартак, Зенит, то у Нарцисса шансы поболее будет.
    Португалия всегда была полна талантами. Игроки представляют ведущие клубы Европы. Простой пример победа на ЧЕ. Повезло с новым форматом выйдя из группы с третьего места, но всё же удалось выиграть без балласта финал.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ RR117 (раскрыть)
    сегодня в 18:18
    Какая разница какие там хорошие игроки!!!!!!!!!!Сборная-это сборная,а клубы-это клубы!!!!!!!!!!!!Вон в той же Аргентине или Бразилии были звезда на звезде а итог плачевный!!!!!!!!!!!
    RR117
    RR117 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 18:17
    Может и не будет, но достойно выступить обязаны.

    Сейчас ЧМ это не главная цель.
    Сборную Португалии на предстоящем ЧЕ, ожидает просто группа смерти, где надо будет играть со сб.Германией и Францией.
    Вот пройти их, будет реально фантастикой.
    RR117
    RR117
    сегодня в 18:13
    Очень обидная ситуация у Роналду в сборной.

    В молодые годы, в расцвете сил, он провел в сб.Португалии, которой в основном никогда не хватало по настоящему звезд с неба в составе и приходилось играть с теми что есть.

    И вот только на закате карьеры, у Португалии появились реально хорошие игроки, с которыми не стыдно появиться на чемпионате европы и мира.

    Удачи Роналду и Португалии.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 18:09
    Максимум 1/4 да и то вряд ли!!!!!!!!!!!!!
    LOpp
    LOpp ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 18:06, ред.
    Роналду, Бруно Фернандеш, Жота, Диаш, Бернарду Силва, Андре Силва, Фелиш Жоау, Тринкан и др.

    У Португалии нынче очень сильный состав. Уверен, что пошумят на ЧМ-22
    allemz
    allemz
    сегодня в 17:51
    На каждого Роналду на ЧМ свой Кавани найдется. На Фарерах разгрузится, а после фиаско в финальной части турнира со слезами покинет турнир с самой худшей оценкой. Персофаны снова воспользуются шаблоном, наработанным годами, призадумавшись: "Ну а чего, Месси же тоже вылетел, ничего страшного". Потом на форумах будут кричать во весь голос: "Гном вылетел позорно, а у нашего супер Роника деревяхи в команде - достойный вылет. Гному вселенский позор!"
    Это знаем не понаслышке, проходили.
    Gelious
    Gelious
    сегодня в 17:50
    А ведь может. Собраться для важных матчей он умеет как никто другой. Хоть и не всегда тоже. А там может за годик и сборная подтянется с новой молодежью. Но это все теория, будет тяжело.
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 17:48
    Это на грани фантастики!!!!!!!!!!!!!!Португалия с таким составом не будет ЧМ!!!!!!!!!!!
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 17:40
    Может он еще и с сыном хочет сыграть в сборной?
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