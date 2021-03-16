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Джано: «Останусь в „Динамо“ Батуми, если не позвонят из „Реала“»

вчера, 23:22

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал, что у него были предложения от ряда клубов. Последней командой футболиста был «Ротор», который он покинул в сентябре прошлого года.

Вернулся в Грузию, попросил батумское «Динамо» взять меня для тренировок, так как хотел на поле. Они согласились. Почти две недели уже тренируюсь с ними. Хочу набрать форму. Почти скинул уже все лишние килограммы.

Были предложения из Турции, Казахстана, Эмираты звонили на днях. Но не хочу пока никуда ехать, так как формы нет, разобранный. Надо пройти полноценный сбор, включиться в ритм и играть. Поэтому сейчас я в Батуми. Был бы не против здесь остаться. Мне бы этого хотелось. Если я с ними подпишусь, то буду рад, но решение принимать им. Сейчас пауза на сборные, кстати, желаю пацанам удачи, хочу попробовать поиграть за «Динамо» в товарищеских матчах.

Но одно дело просто тренироваться, другое полноценный контракт. Хочу, чтобы это побыстрее случилось, чтобы я был сконцентрирован только на футболе. Хочется играть. Так что я удовольствием останусь здесь, если, конечно, мне завтра из мадридского «Реала» не позвонят.

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Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:10
Батуми, надеюсь, будет последним клубом в его футбольной карьере и это для него будет большой удачей.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:52
Онанидзе - сбитый летчик.
Lu4nik
Lu4nik ответ ABir (раскрыть)
вчера в 23:52
так давай на мэил им скинем?))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:52
Да "Реал" пока без Джано как-то справляется. За травматичность там Азар отдувается. Хотя плох тот Ананидзе, который не мечтает играть в "Реале".
ABir
ABir
вчера в 23:32
Из Реала точно не позвонят, там его номер телефона не знают
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:27
Шутник однако
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