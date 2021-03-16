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«Спартак» интересуется одним из лучших молодых форвардов МЛС

сегодня, 18:44

Нападающий «Орландо Сити» Дэрил Дайк может перебраться в РПЛ.

Как сообщается, интерес к футболисту проявляет «Брюгге». Бельгийский клуб вёл переговоры о переходе форварда ещё в декабре. Ещё одной заинтересованной командой является московский «Спартак».

Сейчас Дайк выступает в аренде в «Барнсли». Клуб из Чемпионшипа имеет опцию выкупа футболиста за 20 млн долларов (плюс 20% от следующей продажи). 20-летний Дайк имеет в своём активе 1 матч в составе национальной сборной США (в январе этого года против сборной Тринидада и Тобаго).

По итогам сезона 2020 в МЛС нападающий номинировался на звание молодого игрока года, попав в финальную тройку претендентов. В нынешнем сезоне Дайк провёл 9 матчей за «Барнсли», записав на свой счёт 3 гола.

Ранее «Спартак» проявлял интерес к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову.

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DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 19:52
МЛС-МКС-ПМС)....
particular
particular
сегодня в 19:48
Либо денег не хватит, либо амер нос будет воротить, либо у кого-то интерес будет выше, дальше, быстрее..:)
Futurista
Futurista
сегодня в 19:44
Между простыми людьми терок нет...терки между политиками и олигархами...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:42
значит нужна селекция ...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:41
Когда-то Спартак проявлял интерес , когда ещё бабушка была девушкой, а может и не о ней вообще речь была, да и от куда у Спартака такие деньги 20 лямов + 20% за одного ни кем не известного чисо американского нападающего???!!! Ни источника этой информации ни тем более самого форварда никто не знает!!! Удивительная утка !!! Всем добра!!!
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 19:40
Скрепки мы ему потом приделаем...
Майне Кляйне
Майне Кляйне ответ quinn-se (раскрыть)
сегодня в 19:40
Промес тоже из МЛС? )
David Young
David Young ответ quinn-se (раскрыть)
сегодня в 19:35
.
quinn-se
quinn-se ответ Майне Кляйне (раскрыть)
сегодня в 19:32, ред.
Естественно, МЛС - это же Места Лишения Свободы, это даже и в заголовке написано)
Майне Кляйне
Майне Кляйне
сегодня в 19:25
Через месяц окажется, что на нём убийство висит
quinn-se
quinn-se
сегодня в 19:21, ред.
Оказывается, он ещё и родственник Эменике) Людоед v.2.0)))
cska1948
cska1948
сегодня в 19:09
"...Клуб из Чемпионшипа имеет опцию выкупа футболиста за 20 млн долларов.."
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Так, для сравнения, сколько клубов из нашей ПЛ могут себе позволить покупку игрока за 20 миллионов долларов? Так каких результатов от нашей ПЛ можно требовать?
Boricku
Boricku
сегодня в 19:01
неужели не приходит мысля купить правого защитника
LOpp
LOpp
сегодня в 18:57, ред.
Не скрепно как то покупать футболиста с гражданством США.
quinn-se
quinn-se
сегодня в 18:53
Судя по фото, он из американского футбола, а не из соккера) Потный, чёрный... всё, как и положено))
Djebrael
Djebrael
сегодня в 18:47, ред.
Не ну я конечно патриот, но где Брюгге, а где Спартак....
Сантус
Сантус
сегодня в 18:47, ред.
Америкосы тут ещё не бегали...да и не будут.Опять же ,тащить Искандеры на трибуны проблематично..)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:45
А надо ли ему это)))
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