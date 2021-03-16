«Спартак» интересуется одним из лучших молодых форвардов МЛС

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сегодня, 18:44

Нападающий «Орландо Сити» может перебраться в РПЛ .

Как сообщается, интерес к футболисту проявляет «Брюгге». Бельгийский клуб вёл переговоры о переходе форварда ещё в декабре. Ещё одной заинтересованной командой является московский «Спартак».

Сейчас Дайк выступает в аренде в «Барнсли». Клуб из Чемпионшипа имеет опцию выкупа футболиста за 20 млн долларов (плюс 20% от следующей продажи). 20-летний Дайк имеет в своём активе 1 матч в составе национальной сборной США (в январе этого года против сборной Тринидада и Тобаго).

По итогам сезона 2020 в МЛС нападающий номинировался на звание молодого игрока года, попав в финальную тройку претендентов. В нынешнем сезоне Дайк провёл 9 матчей за «Барнсли», записав на свой счёт 3 гола.

Ранее «Спартак» проявлял интерес к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову.