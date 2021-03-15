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19-летний вингер «Локомотива» Иосифов близок к переходу в «Вильярреал»

сегодня, 10:13

Нападающий «Локомотива» Никита Иосифов в скором времени должен стать игроком «Вильярреала», сообщает AS.

По информации источника, сделка по переходу 19-летнего вингера почти закрыта. Отмечается, что российский футболист, которому в апреле исполнится 20 лет, присоединится к молодежной команде «Вильярреала», но при этом будет получать возможность работать с первой командой клуба.

В нынешнем сезоне Иосифов 4 раза выходил на замену в РПЛ, игрок провел 14 минут в матче Лиги чемпионов с «Баварией». Большую часть матчей он провел за «Казанку».

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:11
Какой же он вингер ?
А может полузащитник ?
А может вообще Свингер ?
pioner1987
pioner1987 ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 11:38
Плохо то, что все наши игроки так думают, поэтому у нас и деградация футбольного поколения игроков
ОПС
ОПС
сегодня в 11:14
Это очень даже неплохо. Посмотрим, что из этого получится.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:10
Будет там лавку запасных полировать.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:55
Иосифов - еврей что ли ?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:47
Ну коль так получилось, то только Удачи!!!
DEIVID_33
DEIVID_33
сегодня в 10:45
Всё правильно, стать футболистом можно только заграницей. И чем быстрее уедешь тем лучше.
Night Spirit
Night Spirit
сегодня в 10:31
срочно в сборную
амурец
амурец
сегодня в 10:30
если правда, то удачи
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:26
Вот это новость.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:17
Рад за него...
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