19-летний вингер «Локомотива» Иосифов близок к переходу в «Вильярреал»

Нападающий «Локомотива» Никита Иосифов в скором времени должен стать игроком «Вильярреала», сообщает AS.
По информации источника, сделка по переходу 19-летнего вингера почти закрыта. Отмечается, что российский футболист, которому в апреле исполнится 20 лет, присоединится к молодежной команде «Вильярреала», но при этом будет получать возможность работать с первой командой клуба.
В нынешнем сезоне Иосифов 4 раза выходил на замену в РПЛ, игрок провел 14 минут в матче Лиги чемпионов с «Баварией». Большую часть матчей он провел за «Казанку».
А может полузащитник ?
А может вообще Свингер ?
А может полузащитник ?
А может вообще Свингер ?