19-летний вингер «Локомотива» Иосифов близок к переходу в «Вильярреал»

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сегодня, 10:13

Нападающий «Локомотива» в скором времени должен стать игроком «Вильярреала», сообщает AS.

По информации источника, сделка по переходу 19-летнего вингера почти закрыта. Отмечается, что российский футболист, которому в апреле исполнится 20 лет, присоединится к молодежной команде «Вильярреала», но при этом будет получать возможность работать с первой командой клуба.