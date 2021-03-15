«Динамо» планирует выкупить у «Копенгагена» права на Варелу

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сегодня, 19:36

«Динамо» хочет сохранить в составе защитника .

Как сообщается, московский клуб собирается выкупить права на уругвайца. «Динамо» имеет опцию выкупа игрока за 1,5 млн евро, которую команда намерена активировать. В клубе уже начали обсуждать условия личного контракта с агентом Варелы.

Отмечается, что на защитника претендует несколько клубов РПЛ . Если «Динамо» решит не выкупать Варелу, эти клубы будут готовы предложить «Копенгагену» примерно такие же деньги (1,5 млн евро).

Напомним, что «Динамо» арендовало Верелу у датского клуба до конца сезона.