«Динамо» планирует выкупить у «Копенгагена» права на Варелу

«Динамо» хочет сохранить в составе защитника Гильермо Варелу.
Как сообщается, московский клуб собирается выкупить права на уругвайца. «Динамо» имеет опцию выкупа игрока за 1,5 млн евро, которую команда намерена активировать. В клубе уже начали обсуждать условия личного контракта с агентом Варелы.
Отмечается, что на защитника претендует несколько клубов РПЛ. Если «Динамо» решит не выкупать Варелу, эти клубы будут готовы предложить «Копенгагену» примерно такие же деньги (1,5 млн евро).
Напомним, что «Динамо» арендовало Верелу у датского клуба до конца сезона.