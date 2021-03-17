Гасперини: «Я бы не стал менять свои решения по составу на игру с „Реалом“»

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Наставник бергамасков подчеркнул, что не считает ошибкой выбранный стартовый состав на игру. Вместо Пьерлуиджи Голлини в этой встрече ворота «Аталанты» защищал Марко Спортиелло, а нападающие Дуван Сапата и Йосип Иличич начали игру со скамейки запасных.

Я принял бы абсолютно такие же решения. К сожалению, первый гол, пенальти и даже гол в первом матче поставили наш выход в четвертьфинал под угрозу. Хотя нам в любом случае было бы тяжело. Но когда вы дарите такие голы, становится ещё сложнее.

Жаль, мы чувствовали, что у нас есть возможность добиться большего в Мадриде. Всё сложилось иначе, отчасти это была наша вина, и задача стала слишком трудной.

Мы должны быть довольны, так как мы выбили из турнира «Аякс» и вышли в плей-офф из группы с «Ливерпулем». Мы надеялись, что сможем провести эти матчи с «Реалом» лучше.

Что касается Сапаты, в последнее время Дуван испытывал проблемы с фитнесом. Мой план состоял в том, чтобы у нас было больше шансов во втором тайме и были варианты на овертайм.

Я сожалею только о том, как мы пропустили эти голы, а не о чём-либо ещё.