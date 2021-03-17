Зидан: «Чувствую, что „Реал“ заслужил право выйти в четвертьфинал ЛЧ»

Главный тренер «Реала» прокомментировал победу над «Аталантой» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира.

Это была хорошая игра. «Аталанта» тоже сыграла здорово, но, прежде всего, мы показали хорошую игру в обороне. А когда мы это делаем, то знаем, что можем неплохо поработать и с мячом.

Думаю, что в целом это был хороший матч от начала и до конца. Нашей целью было пройти дальше. Мы хорошо выступили в первом круге. Мы знали, что будет очень сложно, так оно и было, но мы здорово сыграли.

Я чувствую, что по сумме двух встреч мы заслужили выход в следующий раунд. Но мы пока ничего не добились. Нам предстоит долгий путь в чемпионате и Лиге чемпионов.