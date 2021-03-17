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Зидан: «Чувствую, что „Реал“ заслужил право выйти в четвертьфинал ЛЧ»

17 марта 2021, 02:16
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Аталантой» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира.

Это была хорошая игра. «Аталанта» тоже сыграла здорово, но, прежде всего, мы показали хорошую игру в обороне. А когда мы это делаем, то знаем, что можем неплохо поработать и с мячом.

Думаю, что в целом это был хороший матч от начала и до конца. Нашей целью было пройти дальше. Мы хорошо выступили в первом круге. Мы знали, что будет очень сложно, так оно и было, но мы здорово сыграли.

Я чувствую, что по сумме двух встреч мы заслужили выход в следующий раунд. Но мы пока ничего не добились. Нам предстоит долгий путь в чемпионате и Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
17 марта в 09:35
Лысый закрой свой хлев!
ЮЗИК
ЮЗИК
17 марта в 06:23
Соперники остались очень сильные
ABir
ABir
17 марта в 05:49
Вполне заслуженно прошли дальше. Ждём новых побед!
ОПС
ОПС
17 марта в 05:12
Долгий путь может оказаться коротким. Скоро узнаем.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 марта в 02:32
Реванша не случилось. Это была не самая лучшая игра Аталанты. Очень много ошибались игроки , включая вратаря. Слабо сыграл Малиновский, очень много атак загубил. Одного старания не хватило. Реал оказался опытнее и мастеровитее. Для Аталанты - это хороший опыт, будем надеяться , что в следующий раз они выступят лучше.
Реал же заслуженно идет дальше. Ждем следующих матчей ЛЧ.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
17 марта в 02:23, ред.
Зидан сделал то что должен был сделать. И очень красиво и с лёгкостью без надрыва прошли Аталанту !!! Удачи Реалу в четвертьфинале и даже в финале !!! Всем добра!!!
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