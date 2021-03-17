ГлавнаяНовости

Эджуке: «Пытались с первых минут показывать свой лучший футбол»

17 марта 2021, 23:31
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

Понимали, против кого мы сегодня играем. Пытались с первых минут показывать свой лучший футбол. К сожалению, не удалось, но мы бились до конца. Мне понадобилось время для адаптации, но я уже понял уровень чемпионата, какие здесь игроки. Пытаюсь прибавлять с каждым днём, расти на тренировках и играх. Понимаю, куда я попал. Пытаюсь прибавлять.

У нас есть химия, мы все партнёры по команде. Мне без разницы с кем играть: Рондон или Чалов. Мне одинаково комфортно с обоими. Я верю и хорошо оцениваю наши шансы. Не так важно, на каком месте мы окажемся, главное, что мы будем играть до конца. Уверен, что у нас есть все шансы.

Все новости
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии4
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии3
Червиченко: «Видно, что Тедеско хотел взять матч с „Ростовом“ блицкригом»
Сегодня, 08:37 Комментарии12
Гамула: «Не думаю, что Карпин потерял интерес к „Ростову“»
Вчера, 23:52 Комментарии12
Мележиков: «На сегодняшний день решение Тедеско об уходе — бесповоротное»
Вчера, 23:19 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 марта в 00:36
Скажу кратко...
Хороший игрок....
1bear
1bear
18 марта в 00:17
...удаление сильно осложнило игру ЦСКА,но результат на табло...
...Эджуке-молодец,старается
oFANATo
oFANATo
18 марта в 00:07, ред.
Молодец Эджуке.
Сегодня классный показал дриблинг и навес на Рондона
А тот положил гол.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 марта в 00:01
Чидера молодец, явно прибавляет парень. Очень быстр, сколько раз исправлял ошибки армейцев, догоняя соперников и отбирая мяч. К сожалению не все последовали примеру .Эджуке, Ахметов , Обляков, Зайнутдинов и на удивлении Кучаев явно сыграли слабо. Почему не играл Щенников на привычной позиции - непонятно. Если бы все так же отрабатывали как Эджуке , все могло бы быть по другому. Но наш главный похоже заблудился в игроках , потому и тасует их как карточную колоду, а козыри все никак не выпадают.
Всем здоровья.
beefs
beefs
17 марта в 23:56
Конечно, заяц, посмотрим на что ты способен...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 марта в 23:40
Он интересный игрок
STVA 1
STVA 1
17 марта в 23:40
Ничего страшного!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 марта в 23:35
Ну ничего,в следущий раз получится!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100