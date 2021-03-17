Семак — о матче с ЦСКА: «Нервная игра. Удаление упростило нашу жизнь»

Главный тренер «Зенита» поделился мыслями после победы в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2).

Нервная игра. Неплохо начали, были хорошие моменты. Не забили, получили гол. Но правильно отреагировали, второй тайм начали хорошо. Удаление упростило нашу жизнь, к сожалению, в концовке привезли себе ненужный пенальти. Но хорошо, что всё закончилось в нашу пользу.

Прошлые забитые пенальти Артёма [Дзюбы] дают ему право бить и после промахов. Он мог бить и в прошлом матче, но отдал право Азмуну. Нет такого правила, что если один не забил, то уступаешь другому. Артём чувствовал себя уверенно. По следующим матчам посмотрим.