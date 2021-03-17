Семак — о матче с ЦСКА: «Нервная игра. Удаление упростило нашу жизнь»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями после победы в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2).
Нервная игра. Неплохо начали, были хорошие моменты. Не забили, получили гол. Но правильно отреагировали, второй тайм начали хорошо. Удаление упростило нашу жизнь, к сожалению, в концовке привезли себе ненужный пенальти. Но хорошо, что всё закончилось в нашу пользу.
Прошлые забитые пенальти Артёма [Дзюбы] дают ему право бить и после промахов. Он мог бить и в прошлом матче, но отдал право Азмуну. Нет такого правила, что если один не забил, то уступаешь другому. Артём чувствовал себя уверенно. По следующим матчам посмотрим.
В любом случае к игре ЦСКА много вопросов, на которые Ганчаренко уже на протяжении длительного времени ответов дать не может.
Скучновато выглядят армейцы , никак Витя не найдет наилучшие сочетания.
Счет на табло , Беловежская пуща ждет с нетерпением своего "сына".
Всем здоровья.
В любом случае к игре ЦСКА много вопросов, на которые Ганчаренко уже на протяжении длительного времени ответов дать не может.
Скучновато выглядят армейцы , никак Витя не найдет наилучшие сочетания.
Счет на табло , Беловежская пуща ждет с нетерпением своего "сына".
Всем здоровья.