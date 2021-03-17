ГлавнаяНовости

Семак — о матче с ЦСКА: «Нервная игра. Удаление упростило нашу жизнь»

17 марта 2021, 22:47
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями после победы в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2).

Нервная игра. Неплохо начали, были хорошие моменты. Не забили, получили гол. Но правильно отреагировали, второй тайм начали хорошо. Удаление упростило нашу жизнь, к сожалению, в концовке привезли себе ненужный пенальти. Но хорошо, что всё закончилось в нашу пользу.

Прошлые забитые пенальти Артёма [Дзюбы] дают ему право бить и после промахов. Он мог бить и в прошлом матче, но отдал право Азмуну. Нет такого правила, что если один не забил, то уступаешь другому. Артём чувствовал себя уверенно. По следующим матчам посмотрим.

Все новости
Минспорт разберется в ситуации со смертью игрока «Знамени труда»
Сегодня, 09:59
Семак: «От побед нельзя устать»
Сегодня, 09:33 Комментарии4
Семак отреагировал на слухи о возможном уходе Дриусси и Азмуна
Сегодня, 09:29 Комментарии3
Червиченко: «Видно, что Тедеско хотел взять матч с „Ростовом“ блицкригом»
Сегодня, 08:37 Комментарии12
Гамула: «Не думаю, что Карпин потерял интерес к „Ростову“»
Вчера, 23:52 Комментарии12
Мележиков: «На сегодняшний день решение Тедеско об уходе — бесповоротное»
Вчера, 23:19 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Томас Сойер
Томас Сойер ответ Oplot (раскрыть)
18 марта в 11:55
Правокатор)))
112910415
112910415
18 марта в 08:20
у армейцев тренер ещё слабее, так выходит
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 марта в 00:55
Остается кубок, но с такой игрой и тут можно пролететь.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Oplot (раскрыть)
18 марта в 00:28
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    18 марта в 00:27
    А какая разница 4,5 место, или 7,8. Позор и все.
    Oplot
    Oplot
    18 марта в 00:20, ред.
    Сергея Семака уже смело можно назвать легендарным российским тренером.Чем то напоминает Жозе Моуриньо в его лучшие годы.Сейчас однозначно Семак входит в топ 10 лучших тренеров мира.Интерессно было бы посмотреть его в сборной России, а Черчесова в Зените.
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы
    18 марта в 00:14
    Заставил ЦСКА даже в меньшинстве понервничать Семака.
    Оновтун
    Оновтун
    18 марта в 00:01
    Упрости жизнь Зениту - уйди
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    17 марта в 23:43
    Бохинен мне понравился : дриблинг есть, резок, но то что он не опорник - этого пока сказать не могу, но под нападающими от него толку будет больше , чем от Аметова или Облякова.
    Жора приличный по нашем меркам защитник, и непонятно за что Витя его не любит. Теперь две игры после перерыва надо выигрывать, а иначе и в восьмерку можем не попасть. Все команды преследующие тройку прибавили, в отличии от нас.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    17 марта в 23:41
    Питер, Зенит, нас всех с победой.
    Армейцам не отчаиваться, будут у вас ещё праздники. Ребята боевые, задорные. В четвёрке первых мест будете.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    17 марта в 23:27
    К сожалению Зенит был реально сильнее, разнообразнее. И выиграл по делу. Опорника нет давно, и Бохинен это не опорник, а так игрок уровня ФНЛ. Зайнутдинов не защитник. Жора выглядел прилично - оказался на лавке. Шкурин выглядел в Испании отлично - тоже на лавке. Действия Ганчара совершенно не логичны и не находят объяснения. Боюсь , что теперь наше 5-6 место. Но межсезонье маленькое летом. Что либо радикально изменить не удастся, как в плане тренера, так в плане состава, тем более, что Влашич уйдет 100%. У него стимул уже пропал. Так что ближайшие перспективы мрачные. В Заключение ирония. Вся надежда на Гайча, который , вернувшись из Италии , начнет в каждой игре забивать! ( еще раз повторю- это ирония)
    протон1
    протон1
    17 марта в 23:21
    жаль что цска проиграл.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    17 марта в 23:10
    Сказать , что Зенит был сильнее - не могу. Удаление повлияло на ход матча. Два гола забиты из опорной зоны армейцев, что еще раз подтверждает, что Ахметов с Обляковым совсем не опорники. С Зенитом вполне можно играть, мы это видели в исполнении Арсенала, Рубина, Ростова. Вообще первый тайм команды играли с опаской и только первый гол маленько взбодрил команды.
    В любом случае к игре ЦСКА много вопросов, на которые Ганчаренко уже на протяжении длительного времени ответов дать не может.
    Скучновато выглядят армейцы , никак Витя не найдет наилучшие сочетания.
    Счет на табло , Беловежская пуща ждет с нетерпением своего "сына".
    Всем здоровья.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    17 марта в 23:09, ред.
    Вся интрига умерла после побед Зенита над Динамо 3:1 и Спартаком 3:1 в конце прошлого года.

    Нет у нас сейчас стабильных команд в РПЛ, которые будут побеждать матч за матчем. Зенит может спокойно несколько раз потерять очки, догоняющие тоже потеряют. Помимо того, что у Зенита запас в очках, так и в очных матчах Зенит всех обыграл. То есть даже если кто-то и сравняется с Зенитом по очкам, всё равно не обгонит.

    А вообще РПЛ обмельчал. Напоминает битву в песочнице. Мне как болельщику Зенита такие чемпионства не интересны. Гораздо лучше было во второй половине нулевых и первой половине десятых. Да, бывали иногда и не в тройке, но так как соперники конкурентные, почти всегда успешно играли в Европе (победы в КУЕФА, Суперкубке, 3 выхода в 1/8 ЛЧ, 2 выхода в 1/4 КУЕФА, 9 лет подряд выходили в евровесну).

    А так, как ты станешь конкурентным для Европы, когда все соперники плюшевые...
    oFANATo
    oFANATo
    17 марта в 23:05
    Удаление Ахметова упростило вам игру, Серёга.
    Было бы интереснее наблюдать за игрой в равных составах.
    А то что в меньшинстве ЦСКА ещё вам и гол забил, так это дорогого стоит.
    Армейцы рук не опустили, бились в меньшинстве до конца - мужики!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    17 марта в 23:02
    ЦСКА, Спартак, Локо будут бороться за 2-3 места. Это понятно. Я же писал про неспортивную составляющую. И в ней скорее всего победит Сочи. Насчёт них уже всё решено. Я не буду писать банальности про кабинеты. Умный человек сам всё поймёт
    Ironigor
    Ironigor
    17 марта в 23:00
    Да уж удаление сгубило интригу!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Трезвый повар (раскрыть)
    17 марта в 22:55
    Не факт. У Спартака тоже шансы есть. Если Локо отберет очки у Зенита, что возможно и вероятно. то Спартак навяжет борьбу.
    Шуnя771
    Шуnя771
    17 марта в 22:55
    Пущай бьет и дальше... Главное в сборной не допускайте до 11 метров...
    beefs
    beefs
    17 марта в 22:52
    ну что же, повезло так повезло...
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    17 марта в 22:50
    Зенит объективно был сильнее и победил. Зенит станет чемпионом, а вот на 2-3 место вытянут Сочи
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100