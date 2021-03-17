Ганчаренко: «Силы эмоциональные работать дальше у меня есть»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мыслями после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:3).
Мы хорошо смотрелись в начале, забили гол, были предпосылки выжать второй, но не получилось. Не удалось усилить давление, теряли мячи. Потом не добежали, пропустили, футбол состоит из ошибок. После удаления минут 15 приходили в себя. Сражались до конца, пробовали изменить ситуацию, надо отдать должное команде за это. Но мне не понравилось, как мы действовали на правом фланге, много позволяли создавать за спиной Марио.
Силы эмоциональные работать дальше у меня есть. Сейчас длительная пауза, это поможет забыть текущие результаты и работать дальше на концовку чемпионата.
Питер с победой, Вите собирать чемодан .
Всем здоровья.
Питер с победой, Вите собирать чемодан .
Всем здоровья.
Было бы интереснее наблюдать за игрой в равных составах.
А то что в меньшинстве ЦСКА ещё и гол забил, так это дорогого стоит.
Армейцы рук не опустили, бились в меньшинстве до конца - мужики!
Сейчас будет пауза в чемпионате, собрать
волю в кулак, оставшиеся игры набирать по максимуму очков, плюс продолжаем борьбу в кубке России, а в мае посчитаем очки.
И по окончании чемпионата уже руководство
будет решать, менять тренера или нет.
Было бы интереснее наблюдать за игрой в равных составах.
А то что в меньшинстве ЦСКА ещё и гол забил, так это дорогого стоит.
Армейцы рук не опустили, бились в меньшинстве до конца - мужики!
Сейчас будет пауза в чемпионате, собрать
волю в кулак, оставшиеся игры набирать по максимуму очков, плюс продолжаем борьбу в кубке России, а в мае посчитаем очки.
И по окончании чемпионата уже руководство
будет решать, менять тренера или нет.