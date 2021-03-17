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Ганчаренко: «Силы эмоциональные работать дальше у меня есть»

17 марта 2021, 22:41
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мыслями после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:3).

Мы хорошо смотрелись в начале, забили гол, были предпосылки выжать второй, но не получилось. Не удалось усилить давление, теряли мячи. Потом не добежали, пропустили, футбол состоит из ошибок. После удаления минут 15 приходили в себя. Сражались до конца, пробовали изменить ситуацию, надо отдать должное команде за это. Но мне не понравилось, как мы действовали на правом фланге, много позволяли создавать за спиной Марио.

Силы эмоциональные работать дальше у меня есть. Сейчас длительная пауза, это поможет забыть текущие результаты и работать дальше на концовку чемпионата.

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Optimist Sidorov
Optimist Sidorov
18 марта в 20:43
Прювет болелы!! Че приуныли? Ребята я изначально еще с 2017 года писал и пишу, что такой состав ЦСКА достоин занимать только места с 5-8е!! Не выше! Поймите ладно в команде одни пацаны до 23 лет! Но ведь в ЦСКА НЕТ НИ ОДНОГО ПОЛУЗАЩИТНИКА! ВОТ ПОЧЕМУ ИГРОКИ СЕРЕДИНЫ ПОЛЯ НАЗЫВАЮТСЯ ПОЛУЗАЩИТНИКАМИ, А НЕ ПОЛУНАПАДАЮЩИМИ?? НИКТО НЕ ДУМАЛ? ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО! ОНИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖНЫ ОТЗАЩИЩАТЬСЯ, А ТОЛЬКО ЗАТЕМ ПОМОГАТЬ АТАКЕ! НУ , А ТЕПЕРЬ СКАЖИТЕ МНЕ КТО ИЗ ВСЕХ ПОЛУЗАЩИТНИКОВ ЦСКА ПО НАСТОЯЩ ПОМОГАЕТ ЗАЩИТЕ. СМОТРИТЕ КАК ОНИ ЗАЩИЩАЮТСЯ ВИДЕЛ ВСЕ САМ. АХМЕТОВ И ОБЛЯКОВ ОБА ПОДБЕГАЮТ К ШТАФНОЙ ЗОНЕ И СМОТРЯТ КАК ИМ ЗАБИВАЮТ ГОЛ! ВЛАИЧ, КУЧАЕВ ТЕ ВООБЩЕ НЕ ДОБЕГАЮТ ДО СВОЕЙ ШТРАФНОЙ! ЭДЖУКЕ? НУ ПРО ЭТОГО Я СОВСЕМ МОЛЧУ! А КТО ЖЕ ПОМОГАЕТ БЕДНЫМ ЗАЩИТНИКАМ? Н И К Т О. ПОНИМАЕТЕ НИКТО! ОТСЮДА И ВСЕ БЕДЫ ЦСКА! ДЗА СЛОМАН! НЕТ НИ ОДНОГО ПОЛУЗАЩИТНИКА ОБОРОНИТЕЛЬНОГО ТИПА! ТАК КОМАНДЫ НЕ ИГРАЮТ! ЭТО ПОЗОР! ПОЗОР ТРЕНЕРА, И СЕЛЕКЦИОН СЛУЖБЫ! ТЕПЕРЬ О ГАНЧАРЕ! ДАЙТЕ ГАНЧАРУ ТОТ СОСТАВ ЦСКА 2016 ГОДА ИИОН СЕГОДНЯ РАЗГРОМИТ ЗЕНИТ НА НОЛЬ! ДЗЮБУ ОН ТОГДА ВОДИЛ НОСОМ ПО РАДИАТОРУ ! НО СЕГОДНЯ ОДНИ ПАЦАНЫ , КОТОРЫЕ НИЧЕГО ЕЩЕ НЕ УМЕЮТ! ВОТ И ВСЕ! ДРУГОМУ ТРЕНЕРУ НУЖНЫ БУДУТ НАСТОЯЩИЕ ПОЛУЗАЩИТН., А НЕ ТОЛЬКО ПОЛУНАПАДАЮЩИЕ!!!
Николай Еремеев
Николай Еремеев ответ oFANATo (раскрыть)
18 марта в 15:02, ред.
Эх хороший ты человек( у меня давно на него аллергия ) и оптимист . судя по посту . как и этот гончар , он эти бодрящие посты после каждого проигранного матча высказывает - все время ему чего то не хватает для выигрыша . что то мешает и причины всегда он находит в игроках ,4 года строит игру команды, только никак не достроит. Неуч он ,а хороший тренер он за короткий срок себя покажет , проявит . Вспомни Долматова 1998 год - первый круг у ЦСКА -14 место , пришел Долматов -полтора месяца поработал и второй круг 2 место . одержав 14 побед подряд. и заметь с тем же составом
Serg_Diamond
Serg_Diamond
18 марта в 10:58
Он сам сказал, что случайно получилось - нога пошла по инерции
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
18 марта в 10:08
Такое впечатление , что только Влашич один играл , играл , играл ,а все остальные в стороне смотрели. Плюнул Влашич и перестал играть. ( это обо всех играх армейцев ). И команда начинает разваливаться.
CSKA2012
CSKA2012 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
18 марта в 09:43
Фолить то зачем так в центре поля ))
димон 37
димон 37 ответ n272nm (раскрыть)
18 марта в 08:29
У зенита негров больше чем в африке
Mi6
Mi6
18 марта в 08:22, ред.
Физрукдавайдосвидания. Расставить на поле и поставить игру он просто не в состоянии, а замены ещё ни разу не усилили игру! Потребовать от игроков выполнять план на игру не может, наверное и плана то нет - только бей-беги. На Гинера надежды уже нет - может ВТБ посадит это тела в самолёт...
112910415
112910415
18 марта в 08:10
ну, хоть силы есть, это радует всех !
KnowSoccer
KnowSoccer
18 марта в 08:04
Пора домой Витя!
n272nm
n272nm
18 марта в 06:48
Гончаренко пора на выход. Безусловно, это не мое дело, но ЦСКА нужен тренер более высокого класса. По правде говоря, это проблема всего нашего чемпионата. У Зенита, к примеру, такая же проблема. Для внутреннего чемпионата Семака хватает, но с таким составом Зенит, итак, должен гарантированно брать золото с любым тренером, а что касается Европы, там там сразу становится ясно, что Семак тренер не уровня еврокубков. Тоже самое касается любого российского тренера и Гончаренко тут исключением не является. Более того, его явно не хватает даже для чемпионата. У ЦСКА прекрасный подбор игроков, у меня такое ощущение, что команду тащит один Влашич. Ему немного помогают Фернандес и бестолковый Элджуке или как там этого негра зовут. Что будет с командой в еврокубках, даже думать не хочется. Хотя, повторю, это проблема не только ЦСКА. а всех наших команд.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
18 марта в 05:27
Осталось свиньям проиграть. Но и это спишут на невезение
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ CSKA2012 (раскрыть)
18 марта в 05:26
Не надо на Ахметова валить все проблемы ЦСКА! Он мяч не теряет, атаки направляет, сделал несколько отборов. Ему нужно играть выше, но это не его проблема, а того, кто поставил его играть опорником.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Oplot (раскрыть)
18 марта в 05:22
Да не нужен и не поможет ему никакой Деспотович. Гончаренко проповедует дыр-дыр. Они ломятся через центр коротким пасом низом. Зачем ему Деспотович? И Рондон непонятно зачем, если за весь матч ему только один раз мячом попали в голову?
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 марта в 05:19
Ну конечно, очень удобно теперь сделать Ахметова виновником всех бед и козлом отпущения. А что у команды нет игры - это нормально. Что они создали в первом тайме и сколько могли пропустить. Игра ЦСКА абсолютно незрелая. И это при том, что Гончаренко руководит уже 5 лет.
ATG
ATG ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
18 марта в 04:30
Мусаев добился со своей командой больше чем Гончар пых пых
ATG
ATG
18 марта в 04:25
Ахахахах )))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
18 марта в 03:24
Таких тренеров как Ганчаренко и Мусаев в командах соперниках ценить надо.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 марта в 00:40
Возьмём даже не сомневайся.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
18 марта в 00:29
С Арсеналом уже 3 очка взяли, с Ротором и Тамбовом также возьмём!
Куплет
Куплет
18 марта в 00:28
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    18 марта в 00:27
    А у нас уже не каких сил нет на это смотреть!
    Oplot
    Oplot
    18 марта в 00:22
    Гончаренко сильный тренер для ЦСКА ему просто не хватает забивного нападающего типа Деспотовича.
    jobss
    jobss ответ Futurista (раскрыть)
    18 марта в 00:20
    /
    Futurista
    Futurista
    18 марта в 00:19
    Ганчаренко: Силы есть, но вы держитесь...
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы
    18 марта в 00:13
    Значит работай не покладая рук!!!
    Василий 50
    Василий 50
    18 марта в 00:02
    ЦСКА сыграл достойно
    Dima salev
    Dima salev
    17 марта в 23:54
    А почему коментатори не коментировали когда несколько раз показали повтор гола?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    17 марта в 23:48
    Пусть не слушает никого. Никто сейчас команде не помощник. Усиливать центр защиты и в опорную зону выносливых, жилистых игроков. И все будет чики-чики.
    Но, это к руководству.
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    17 марта в 23:40
    Ну если тренер не видит, что Ильзат это дно, хоть судья помог решить этот вопрос)
    Союзник противников
    Союзник противников
    17 марта в 23:32
    Домой,домой! Но бездарный Максимка Орешкин не даст этого сделать.
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