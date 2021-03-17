Ганчаренко: «Силы эмоциональные работать дальше у меня есть»

Главный тренер ЦСКА поделился мыслями после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:3).

Мы хорошо смотрелись в начале, забили гол, были предпосылки выжать второй, но не получилось. Не удалось усилить давление, теряли мячи. Потом не добежали, пропустили, футбол состоит из ошибок. После удаления минут 15 приходили в себя. Сражались до конца, пробовали изменить ситуацию, надо отдать должное команде за это. Но мне не понравилось, как мы действовали на правом фланге, много позволяли создавать за спиной Марио.

Силы эмоциональные работать дальше у меня есть. Сейчас длительная пауза, это поможет забыть текущие результаты и работать дальше на концовку чемпионата.