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Дзюба — о победе над ЦСКА: «Мы были по факту сильнее»

17 марта 2021, 23:09
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мыслями после матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2).

Заслуженная победа. Мы были по факту сильнее. Вендел сегодня ключевую роль сыграл, очень важные голы забил. Что касается незабитого пенальти, то я воспринял это для себя как вызов. Не забил — значит, нужно мне взять паузу с пенальти. Богданыч сказал, что пенальти бью я или Сердар. В тот раз Азмун бил, сегодня я. Это часть футбола. Я рад, что смог «отмазаться» голевой передачей на Вендела. Нельзя было ломаться после пенальти, я был должен команде.

Что касается споров после пенальти, то мы не поняли, что там произошло. Акинфеев выбежал, жёлтую получил. Больше вопросов вызывает момент с голом Дугласа Сантоса. Это же вообще кошмар. Чистый гол, мяч полностью пересёк линию. Ладно, так бывает. Главное, что мы победили.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 марта в 00:28
Спору нет....Зенит сегодня играл по-задористей..по-куражней...лучше контролируя ход поединка....даже не смотря на нежданчик прилетевший Лунёву в первом тайме и нерелизованный мега-ультра-экстра пенальтистом Зенита одиннадцатиметровый удар....

Зенит в принципе мало удивил...продолжая давление и показав более чем обычную мотивацию....обусловленную необходимостью гандикапа от набравшего неплохой ход Спартака.....
ЦСКА же....скажу прямо...неприятно удивил...полной отдачей инициативы в домашнем матче...
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
18 марта в 00:03
А пенальти учись бить пригодится в сборной!
Остапчук 67
Остапчук 67
17 марта в 23:52
А пенальти не забил
STVA 1
STVA 1
17 марта в 23:42
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ oFANATo (раскрыть)
17 марта в 23:26
И до удаления уже обыгрывали.
Да еще четвёртый Игорь из за линии вытащил...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 марта в 23:24
И ведь не поспоришь с этим.
Чемпионство почти в кармане проиграть могут только сами себе...
oFANATo
oFANATo
17 марта в 23:15
Если бы ещё не обыграли ЦСКА игравшего в меньшинстве, то тебя бы болельщики съели, Дзюба.
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