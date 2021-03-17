Карпин: «Первый гол „Ростова“ в ворота „Ротора“ нельзя было засчитывать»

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17 марта 2021, 21:45

Главный тренер «Ростова» высказался об эпизоде с первым голом своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Ротора» (4:0).

После игры мне показали повтор. Похоже на то, что мяч прокатился по руке Осипенко. А значит, гол нельзя было засчитывать.