Карпин: «Первый гол „Ростова“ в ворота „Ротора“ нельзя было засчитывать»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об эпизоде с первым голом своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Ротора» (4:0).
После игры мне показали повтор. Похоже на то, что мяч прокатился по руке Осипенко. А значит, гол нельзя было засчитывать.
Ранее стало известно, что «Ротор» подаст жалобу в КДК на судейство Кирилла Левникова в матче с «Ростовом».
Команда Карпина победила 4:0 и ему сейчас легко говорить про неправильный забитый гол его команды, а если бы выиграли всего 1:0 или ничья была бы 1:1?
Да и на первом плане не разгромная победа Ростова на выезде, а то, что как и в случае с "ультиматумом" Федуна, команде откровенно начинают помогать. Это камень уже в сторону РФС и судейскому корпусу. Все же видят этот цирк!
Команда Карпина победила 4:0 и ему сейчас легко говорить про неправильный забитый гол его команды, а если бы выиграли всего 1:0 или ничья была бы 1:1?
Да и на первом плане не разгромная победа Ростова на выезде, а то, что как и в случае с "ультиматумом" Федуна, команде откровенно начинают помогать. Это камень уже в сторону РФС и судейскому корпусу. Все же видят этот цирк!