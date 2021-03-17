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Карпин: «Первый гол „Ростова“ в ворота „Ротора“ нельзя было засчитывать»

17 марта 2021, 21:45
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)0 : 4Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об эпизоде с первым голом своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Ротора» (4:0).

После игры мне показали повтор. Похоже на то, что мяч прокатился по руке Осипенко. А значит, гол нельзя было засчитывать.

Ранее стало известно, что «Ротор» подаст жалобу в КДК на судейство Кирилла Левникова в матче с «Ростовом».

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Все комментарии
Tostao
Tostao ответ 161регион (раскрыть)
18 марта в 11:09
По поводу "бабушки-дедушки" - эта песенка стара и не оригинальная. Надо развивать свое мышление, а не ляпать штампы.
Tostao
Tostao ответ 161регион (раскрыть)
18 марта в 11:06
А предыдущий матч тоже на классе про... ли?))
112910415
112910415
18 марта в 06:46
нестандартное заявление ... впрочем, счёт-то позволяет
161регион
161регион ответ Tostao (раскрыть)
18 марта в 06:40
Если бы у бабушки был бы х.. Она была бы дедушкой.... А так победа на классе
Байкал-38.
Байкал-38.
18 марта в 02:22
Более того, должны были засчитывать гол Ротора и тогда не известно как всё сложилось бы.
Команда Карпина победила 4:0 и ему сейчас легко говорить про неправильный забитый гол его команды, а если бы выиграли всего 1:0 или ничья была бы 1:1?
Да и на первом плане не разгромная победа Ростова на выезде, а то, что как и в случае с "ультиматумом" Федуна, команде откровенно начинают помогать. Это камень уже в сторону РФС и судейскому корпусу. Все же видят этот цирк!
Аксинья
Аксинья ответ stanichnik (раскрыть)
17 марта в 23:38
Ну а Ростов такое отношение к себе заслужил либо тем что высоко забрался в таблице и может занять место в Еврокубках предназначенных для Динамо или Сочи...или тем что Валера без боязни цапается с руководством и судейством нашего футбола
stanichnik
stanichnik ответ Аксинья (раскрыть)
17 марта в 23:09
Логичнее было бы "подложить под молотки" безнадёжного аутсайдера, которого уже ничто не спасёт. Ведь Ротору и так очки тяжело даются, и не заслуживает он такого отношения. Хотя я против такой компенсации. Я за честное спортивное соперничество.
Ислам0926
Ислам0926
17 марта в 22:56
В отличие от всех Карпин говорит что думает а не ищет слова
Аксинья
Аксинья ответ stanichnik (раскрыть)
17 марта в 22:51
А по твоему отдадут на растерзание Ростову московский клуб или питерский - они прекрасно знают кого надо подсунуть...
stanichnik
stanichnik
17 марта в 22:46
Если кто-то из болельщиков и считает, что РФС решил вернуть долги Ростову за ошибки судей, то не ту команду выбрали для битья. А Валерий Георгиевич молодец, объективно оценил справедливость забитого мяча.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 марта в 22:27
Крупная победа, можно и благородного включить...
praporchik zadov
praporchik zadov
17 марта в 22:25
Валерим!
Leha-ha50
Leha-ha50
17 марта в 22:23
Гол действительно левый.
Tostao
Tostao
17 марта в 22:23
Если бы Ростов проиграл или сыграл в ничью, то думаю Валера так бы не говорил.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 марта в 22:16
Карпин, молодец. Не понятно только зачем эти судейские компенсации за ошибки в прошлом матче, когда "Ростову" вполне по силам победить в честной борьбе. Как бы потом это ростовчанам боком не вышло.
Ironigor
Ironigor
17 марта в 22:09
Мужчина Валера , респект!!!
shlomo
shlomo
17 марта в 22:07
Уважение Карпуше!!!! ....ну хоть так правда восторжествовала....
Трезвый повар
Трезвый повар
17 марта в 22:02
Понятно что судья ошибся засчитав первый гол. Но это не повлияло на окончательный исход матча
STVA 1
STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
17 марта в 22:02
Ну он то хоть сказал)
Брулин
Брулин ответ Futurista (раскрыть)
17 марта в 21:59
Если бы проиграли то вони было бы типа вот чистый гол не засчитали, а так конечно 4-0 можно и строить из себя честного тренеришку
Futurista
Futurista
17 марта в 21:57, ред.
Интересно, если бы Ростов выиграл 1:0 Валера был бы такой же самокритичный?)...
beefs
beefs
17 марта в 21:52
самобичевание сейчас не в почете...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 марта в 21:49
Тут я с Карпиным согласен
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