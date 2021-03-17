«Стоило покричать про судей». Селюк о судействе в матче «Ротор» — «Ростов»

Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о матче «Ротора» с «Ростовом» (0:4) в 23-м туре РПЛ, на котором работала бригада арбитров под руководством Кирилла Левникова.
«Ростов» выиграл заслуженно. Да, созидания у «Ротора» нет, можно не рассчитывать, что они забьют. Второй тайм доказал, что «Ростов» победил по делу – полностью перебегал хозяев. Но если бы гол Гогуа в начале игры засчитали – это могло бы изменить ситуацию.
Но все взяли за моду осуждать судей. Червиченко сказал, что могут не поехать на матч, и судьи чувствуют себя виноватыми. Стоило покричать про судей – и лишний раз против «Ростова» не свистнут.
Пару раз показали замедленный повтор отмененного гола Гогуа «Ростову». По нему не видно, что был офсайд. В Европе в таких случаях показывают офсайд со всех камер – сверху, сбоку, даже 3D есть. Неужели нельзя сделать у нас нормальные трансляции?
У меня ощущение, что Гогуа выбегал из-за защитника и офсайда у него не было.
Умиляет с какой скоростью последовала такая реакция со стороны РФС (уж хоть бы подождали пару игр, чтобы так дёшево не палиться)
Есть только одно небольшое "НО" - эта игра вне зависимости от устроенных судьями провокаций закончилась бы для Ростова победой, а вот в предыдущей "крот" со свистком полностью развернул ход игры в обратную сторону
Умиляет с какой скоростью последовала такая реакция со стороны РФС (уж хоть бы подождали пару игр, чтобы так дёшево не палиться)
Есть только одно небольшое "НО" - эта игра вне зависимости от устроенных судьями провокаций закончилась бы для Ростова победой, а вот в предыдущей "крот" со свистком полностью развернул ход игры в обратную сторону