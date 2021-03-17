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«Стоило покричать про судей». Селюк о судействе в матче «Ротор» — «Ростов»

17 марта 2021, 20:48
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)0 : 4Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о матче «Ротора» с «Ростовом» (0:4) в 23-м туре РПЛ, на котором работала бригада арбитров под руководством Кирилла Левникова.

«Ростов» выиграл заслуженно. Да, созидания у «Ротора» нет, можно не рассчитывать, что они забьют. Второй тайм доказал, что «Ростов» победил по делу – полностью перебегал хозяев. Но если бы гол Гогуа в начале игры засчитали – это могло бы изменить ситуацию.

Но все взяли за моду осуждать судей. Червиченко сказал, что могут не поехать на матч, и судьи чувствуют себя виноватыми. Стоило покричать про судей – и лишний раз против «Ростова» не свистнут.

Пару раз показали замедленный повтор отмененного гола Гогуа «Ростову». По нему не видно, что был офсайд. В Европе в таких случаях показывают офсайд со всех камер – сверху, сбоку, даже 3D есть. Неужели нельзя сделать у нас нормальные трансляции?

У меня ощущение, что Гогуа выбегал из-за защитника и офсайда у него не было.

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MaxRnD
MaxRnD
18 марта в 09:31
Логичное решение РФС с целью замять скандал в Химках - это устроить очередной судейский беспредел уже в пользу Ростова в матче с Ротором, и тем самым переключить акцент с темы постоянного уничтожения Ростова на якобы плохое и некомпетентное судейство во всех играх РПЛ.

Умиляет с какой скоростью последовала такая реакция со стороны РФС (уж хоть бы подождали пару игр, чтобы так дёшево не палиться)

Есть только одно небольшое "НО" - эта игра вне зависимости от устроенных судьями провокаций закончилась бы для Ростова победой, а вот в предыдущей "крот" со свистком полностью развернул ход игры в обратную сторону
Ислам0926
Ислам0926
17 марта в 23:06
Короче говоря во всем виноват клуб Химки
161регион
161регион
17 марта в 22:13
Офсайд был
mihaluch
mihaluch
17 марта в 21:35
Ростов был лучше, об этом говорит и счёт.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 марта в 21:15
Судей ещё покритикуют за этот матч
shlomo
shlomo ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
17 марта в 21:07, ред.
После матча с Зенитом, я тоже скажу после пеналя в ворота армейцев...ну и ...счет на табло...:)))
shlomo
shlomo
17 марта в 21:06
Ну если говорить о пенкам судьи, то они были....первый гол вопрос....потом "некоторые свитки" это второе, да и ..... косяк был...единственное, что лично меня расстроили, почему Ротор не показал характер...нужно было бы "задавить Ростов", а они руки опустили...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 марта в 21:03
Что бы то не было счёт на табло и Ростов с победой!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Трезвый повар (раскрыть)
17 марта в 21:01
Согласен , но на 88ой минуте пеночку судейка в ворота Ротора зажал.
Аксинья
Аксинья
17 марта в 21:00
Насколько я знаю Левникова он никогда не был лоялен к "Ростову". Скорее всего перед игрой он получил ценные указания сверху - в спорных моментах свистеть в его сторону. Ну а Ротор стал жертвою за предыдущие ошибки против Ростова. Хотя и с ростовчанами эта победа может сыграть злую шутку - теперь судьи ошибаются не только против них и в нужных матчах будут плющить их по полной. Если бы счет остался бы как тайме 0:1, то Ротору можно бы было смело поднимать скандал, а так извините...имхо
RiotZero
RiotZero
17 марта в 21:00
Первый гол Ростова засчитывать не надо было, а вот гол Гогуа не засчитали правильно, там офсайд. Но у Селюка, как у агента Гогуа, своё видинее.
Трезвый повар
Трезвый повар
17 марта в 20:58
Первый гол судьи на мой взгляд засчитали ошибочно. Но потом Ростов уверенно вёл игру и победил без вопросов
STVA 1
STVA 1
17 марта в 20:54
А что толку то!
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