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«Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на полузащитника «Боруссии» Дортмунд

18 марта 2021, 08:38

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Махмуд Дахуд может перебраться в Англию.

Как сообщает источник со ссылкой на Daily Mail, интерес к футболисту проявляют «Челси» и «Манчестер Сити». Главный тренер лондонского клуба Томас Тухель был инициатором трансфера футболиста в «Боруссию» Дортмунд в 2017 году, однако так и не успел поработать с полузащитником. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола также хорошо знаком с Дахудом (во время своей работы в «Баварии»).

В нынешнем сезоне Дахуд провёл 19 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 2 гола.

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izrafel
izrafel
18 марта в 08:40
И будет борьба тренеров...:))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 марта в 08:40
Аукцион всё решит...
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