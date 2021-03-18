«Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на полузащитника «Боруссии» Дортмунд

1616045927

18 марта 2021, 08:38

Полузащитник дортмундской «Боруссии» может перебраться в Англию.

Как сообщает источник со ссылкой на Daily Mail, интерес к футболисту проявляют «Челси» и «Манчестер Сити». Главный тренер лондонского клуба был инициатором трансфера футболиста в «Боруссию» Дортмунд в 2017 году, однако так и не успел поработать с полузащитником. Наставник «горожан» также хорошо знаком с Дахудом (во время своей работы в «Баварии»).

В нынешнем сезоне Дахуд провёл 19 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 2 гола.