Впервые с сезона-2015/16 в 1/4 финала Лиги чемпионов не будет ни одного итальянского клуба.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше ЛЧ принимали участие 4 представителя Серии А: «Интер», «Аталанта», «Лацио» и «Ювентус».