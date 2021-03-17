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Рамос забил 15-й гол в ЛЧ. Больше среди защитников лишь у Роберто Карлоса

17 марта 2021, 08:14
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Реал» обыграл «Аталанту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В этом поединке отличился капитан «сливочных» Серхио Рамос, для которого этот мяч стал 15-м в данном турнире.

В истории Лиги чемпионов больше мячей среди защитников лишь на счету бывшего игрока «сливочных» Роберто Карлоса.

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Все комментарии
shur
shur
17 марта в 12:57
...на нервах пеналь, кипер угадал, но скорость удара решила всё!!!
NOVA
NOVA
17 марта в 12:22
молоток Серега!! лучший почти догнал бывшего лучшего!!
Oliver S
Oliver S
17 марта в 10:01
У Роберто Карлоса 16
ДАША Д
ДАША Д
17 марта в 09:48
У Роберто Карлоса было преимущество: он постоянно бил штрафные.
ОПС
ОПС
17 марта в 09:26
Очень даже достойный результат.
bsww
bsww ответ Бамбихрюк (раскрыть)
17 марта в 08:56
этом поединке отличился капитан «сливочных» Серхио Рамос, для которого этот мяч стал 15-м в данном турнире.

В истории Лиги чемпионов больше мячей среди защитников лишь на счету бывшего игрока «сливочных» Роберто Карлоса.

Из этого следует, что Рамосу надо забить ещё как минимум один мячик для того, чтобы сравняться и как минимум два мяча, чтобы обогнать.
А сколько точно, найти не могу
sv_1969
sv_1969
17 марта в 08:30
Серёга топ конечно
sihafazatron
sihafazatron
17 марта в 08:22
бесспорно Рамос-крут. замену ему сложно будет найти
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Бамбихрюк (раскрыть)
17 марта в 08:21
Роберто Карлос является самым забивным защитником в истории Лиги Чемпионов, он забил ...
Бамбихрюк
Бамбихрюк
17 марта в 08:17
И сколько забил Карлос? Что за новость на отвали
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