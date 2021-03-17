Рамос забил 15-й гол в ЛЧ. Больше среди защитников лишь у Роберто Карлоса

«Реал» обыграл «Аталанту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В этом поединке отличился капитан «сливочных» Серхио Рамос, для которого этот мяч стал 15-м в данном турнире.
В истории Лиги чемпионов больше мячей среди защитников лишь на счету бывшего игрока «сливочных» Роберто Карлоса.
В истории Лиги чемпионов больше мячей среди защитников лишь на счету бывшего игрока «сливочных» Роберто Карлоса.
Из этого следует, что Рамосу надо забить ещё как минимум один мячик для того, чтобы сравняться и как минимум два мяча, чтобы обогнать.
А сколько точно, найти не могу
В истории Лиги чемпионов больше мячей среди защитников лишь на счету бывшего игрока «сливочных» Роберто Карлоса.
Из этого следует, что Рамосу надо забить ещё как минимум один мячик для того, чтобы сравняться и как минимум два мяча, чтобы обогнать.
А сколько точно, найти не могу