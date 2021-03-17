Рамос забил 15-й гол в ЛЧ. Больше среди защитников лишь у Роберто Карлоса

1615958084

17 марта 2021, 08:14

«Реал» обыграл «Аталанту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В этом поединке отличился капитан «сливочных» , для которого этот мяч стал 15-м в данном турнире.

В истории Лиги чемпионов больше мячей среди защитников лишь на счету бывшего игрока «сливочных» .