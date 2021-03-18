«Челси» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые за 7 лет

«Челси» обыграл «Атлетико» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лондонский клуб смог выйти в 1/4 финала соревнования впервые с 2014 года. Тогда «Челси» под руководством Жозе Моуриньо дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Атлетико».
Атлеты были в этой игре малолеты. Феликс нулевой,как его умудрились впарить скрягам - ума не приложу,может благодаря Барсе и Гризману? Суареса сняли с игры,хотя это игрок момента,а их у него вообще не было. Не хватает уругвайцу Месси. Да и идут в лидерах.благодаря тому.что Барса и Реал в этом сезоне кошмарные.а не изза своей выдающейся игре.Если от Юве влетали.то уж от команд классом повыше и подавно. Повезло на Энфилде.но за то на Бридже был вынесен окончательный приговор.с первых минут матча. Интересно,а Лэмпс бы справился с матрасами?
Атлеты были в этой игре малолеты. Феликс нулевой,как его умудрились впарить скрягам - ума не приложу,может благодаря Барсе и Гризману? Суареса сняли с игры,хотя это игрок момента,а их у него вообще не было. Не хватает уругвайцу Месси. Да и идут в лидерах.благодаря тому.что Барса и Реал в этом сезоне кошмарные.а не изза своей выдающейся игре.Если от Юве влетали.то уж от команд классом повыше и подавно. Повезло на Энфилде.но за то на Бридже был вынесен окончательный приговор.с первых минут матча. Интересно,а Лэмпс бы справился с матрасами?