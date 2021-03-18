«Челси» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые за 7 лет

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18 марта 2021, 08:27

«Челси» обыграл «Атлетико» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лондонский клуб смог выйти в 1/4 финала соревнования впервые с 2014 года. Тогда «Челси» под руководством дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Атлетико».