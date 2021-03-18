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«Челси» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые за 7 лет

18 марта 2021, 08:27
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Челси» обыграл «Атлетико» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лондонский клуб смог выйти в 1/4 финала соревнования впервые с 2014 года. Тогда «Челси» под руководством Жозе Моуриньо дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Атлетико».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
19 марта в 00:22
    feris1
    feris1
    18 марта в 09:42, ред.
    Молодцы синие выбили матрасов,с чем их и поздравляю!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    18 марта в 08:56
    Теперь дела пойдут в гору
    ОПС
    ОПС
    18 марта в 08:43
    Посмотрим на продолжение.
    ilyafrom
    ilyafrom
    18 марта в 08:42
    Челси Тухеля не играет ярко, зато приносит результат
    asraeil
    asraeil
    18 марта в 08:39
    Ну можно только поздравить....все таки тренер много значит для клуба...
    mihaluch
    mihaluch
    18 марта в 08:38
    Челси понемногу прогрессируют.
    beefs
    beefs
    18 марта в 08:36
    с чем и поздравляем, так держать...
    DXTK
    DXTK
    18 марта в 08:34
    теперь точно до финала дойдут...........
    КЭТиК
    КЭТиК
    18 марта в 08:32
    Сезон уже можно считать успешным.
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