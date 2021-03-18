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Стадион «Спартака» переименован

18 марта 2021, 10:47

Стадион «Спартака» официально переименован в «Открытие Банк Арену». Об этом сообщает официальный сайт банка.

С 18 марта стадион «Открытие Арена» получил название «Открытие Банк Арена». Новое название стадиона станет использоваться во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях.

Во время матча РПЛ «Спартак» — «Урал» новое название стадиона будет транслироваться на светодиодном экране. В апреле на стадионе смонтируют новую вывеску «Открытие Банк Арена».

Руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие» Евгений Сидоров прокомментировал смену названия стадиона:

Форма названия стадионов, перекликающаяся с именем стратегического партнера — типичная практика для мирового спорта. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк «Открытие» уже много лет оказывает «Спартаку».

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Сп62
Сп62
18 марта в 19:20, ред.
Какая страна, такие и названия. Деньги, деньги и ещё раз деньги. А дальше пустота.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
18 марта в 16:51
Ты куда вчера исчез с сайта после матча цска-Зенит?
Хотел узнать, как тебе игра любимой команды, доволен ли результатом )))
Пора ник менять, ибо цска уже давно не первый!
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
18 марта в 16:29
Бывают ли более глупые и ни о чем другие названия стадионов? ,,Кто такой этот ,,Банк"(потерпевший), куда пошел, зачем он"? Слышу такое, аппетит пропвдает.
Caniggia
Caniggia ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 марта в 15:48
Видимо, скоро настанет черёд менять Зарему.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
18 марта в 15:28
Скоро вещевой рынок у вас откроют это тоже доходная часть тем более, что на рынках тоже аншлаг.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 марта в 15:26
Походу у федуна дела хреновы.
Союзник противников
Союзник противников
18 марта в 15:22
Пожизненно суждено стать "Открывашкой",а фэмили банка свидетельствуют о утрате статуса частного клуба.Остался один-"Краснодар".
Баба Яга против
Баба Яга против
18 марта в 14:19
Бред какой то
Ген Геныч
Ген Геныч ответ ОПС (раскрыть)
18 марта в 13:56
Где ты видел большие клубы(а Спартак большой клуб в России) что бы стадионы называли по фамилии человека?!!!!!!!!!!!!!!!Я вот в АПЛ такого не припомню,во Франции тоже,в Бундеслиге тоже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ abrek123 (раскрыть)
18 марта в 13:54
Да ну!!!!!!!!!!!!!А как же название стадиона МС?!!!!!!!!!!!
Beekeeper
Beekeeper ответ andromend (раскрыть)
18 марта в 13:54
Ну они этого не сделают, ибо если стадион работать не будет, значит не будет и прибыль приносить... А в нашей стране все делается ради бабла.
ОПС
ОПС
18 марта в 13:25, ред.
Ну и название для стадиона, прости Господи. Назвать стадион в честь банка, это ни в какие ворота. Обычно во всем мире называют в честь футболистов, а тут...Неправильно это.
Добряк
Добряк
18 марта в 13:14
После этого результаты команды должны резко улучшиться...
Добряк
Добряк
18 марта в 13:13
Была Открывашка, теперь просто Банка...
нечитайло
нечитайло
18 марта в 13:08
Сменится спонсор и снова менять вывеску
Anton Hohlov
Anton Hohlov
18 марта в 13:04
А что так скромно? Надо было Открытие Банк Кредит Наличными Ставка От 5.5% На Весь Срок Арена.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 марта в 12:40, ред.
Когда у Леонида Арнольдовича заканчиваются люди которых он может уволить - он просто переименовывает стадион....))
Тяга к переменам (от которых ничего не меняется) у него прямо таки фантастическая..))
nikoladolgov
nikoladolgov
18 марта в 12:35
Стадион переименован в Лукойл - Открывашка им. Федуна.
Остапчук 67
Остапчук 67
18 марта в 12:23
Слова "Спартак" в названии нет.
за
за ответ leopit (раскрыть)
18 марта в 12:13
Ну, тогда ваш стадион Труба Миллера арена.
Ислам0926
Ислам0926 ответ LOpp (раскрыть)
18 марта в 12:04
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    18 марта в 12:03
    Так уж слишком незапоминающееся,даже если пузырь примеш на грудь, можно запутаться в цифрах всеравно!!!
    zooveterinar
    zooveterinar
    18 марта в 12:01
    Вот кому делать нечего!!! Хотя с новым названием, так и напрашивается ляпнуть " открыть банку" , какую???!!! Ну пологаю пивную!!! , какую пивную???! Ну балтика, там семерочка!!! Старое название, как-то звучнее было, хотя , ну какой футбол без пива!!! Молодец господин федун всетаки,угадал!!!
    abrek123
    abrek123
    18 марта в 11:58
    Только у нас в стране стадионы футбольные называют названиями Банков, не в одной стране такого безобразия нету...
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    18 марта в 11:57
    Да что же так непонятно называть?) Давайте полное название, чтоб до каждого дундука дошло: "Открытие банк офис на Лубянском переулке 21 телефон 8 800 444 44 00 Арена".
    leopit
    leopit
    18 марта в 11:56
    А я бы назвал Фердун-лукойл-арена!
    Caniggia
    Caniggia
    18 марта в 11:49, ред.
    Где-то стадионы называют именами Диего Марадоны, Йохана Кройффа, Ференца Пушкаша и т. д.
    makkie
    makkie ответ andromend (раскрыть)
    18 марта в 11:48
    Футбольные матчи - отличная возможность заработать на билетах, атрибутике, фаст-фуде.
    Помимо этого на том же Открытии организуют концерты, где всегда аншлаг посещаемости.

    Зачем нужны платные стоянки?
    Тушино еще до конца не застроили, кто там будет машины ставить?))
    за
    за
    18 марта в 11:48
    Стремное название для красно-белого стадиона...
    andromend
    andromend ответ makkie (раскрыть)
    18 марта в 11:45
    А какое отношение вообще Спартак,как клуб, имеет к стадиону,который ему не принадлежит? Кстати,это относится и к многим другим клубам.Кругом ребята-олигархи.Вот надоест им футбол,решат они платную стоянку организовать на своих стадионах и будут Динамо,Спартак и др. в Химках играть.
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