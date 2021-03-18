Стадион «Спартака» переименован

Стадион «Спартака» официально переименован в «Открытие Банк Арену». Об этом сообщает официальный сайт банка.
С 18 марта стадион «Открытие Арена» получил название «Открытие Банк Арена». Новое название стадиона станет использоваться во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях.
Во время матча РПЛ «Спартак» — «Урал» новое название стадиона будет транслироваться на светодиодном экране. В апреле на стадионе смонтируют новую вывеску «Открытие Банк Арена».
Руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие» Евгений Сидоров прокомментировал смену названия стадиона:
Форма названия стадионов, перекликающаяся с именем стратегического партнера — типичная практика для мирового спорта. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк «Открытие» уже много лет оказывает «Спартаку».
Хотел узнать, как тебе игра любимой команды, доволен ли результатом )))
Пора ник менять, ибо цска уже давно не первый!
Хотел узнать, как тебе игра любимой команды, доволен ли результатом )))
Пора ник менять, ибо цска уже давно не первый!
Тяга к переменам (от которых ничего не меняется) у него прямо таки фантастическая..))
Тяга к переменам (от которых ничего не меняется) у него прямо таки фантастическая..))
Помимо этого на том же Открытии организуют концерты, где всегда аншлаг посещаемости.
Зачем нужны платные стоянки?
Тушино еще до конца не застроили, кто там будет машины ставить?))
Помимо этого на том же Открытии организуют концерты, где всегда аншлаг посещаемости.
Зачем нужны платные стоянки?
Тушино еще до конца не застроили, кто там будет машины ставить?))