Стадион «Спартака» переименован

Стадион «Спартака» официально переименован в «Открытие Банк Арену». Об этом сообщает официальный сайт банка.

С 18 марта стадион «Открытие Арена» получил название «Открытие Банк Арена». Новое название стадиона станет использоваться во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях.