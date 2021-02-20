«Поле выдержало морозы», — «Динамо» показало газон накануне матча в Кубке

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20 февраля 2021, 15:26

«Динамо» показало готовность поля к матчу 1/8 финала Кубка России со «Спартаком».

«Поле выдержало московские морозы и ждёт команды на первый матч года», — написали представители пресс-службы московского «Динамо» в Твиттере.