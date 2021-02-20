«Поле выдержало морозы», — «Динамо» показало газон накануне матча в Кубке

«Динамо» показало готовность поля к матчу 1/8 финала Кубка России со «Спартаком».
«Поле выдержало московские морозы и ждёт команды на первый матч года», — написали представители пресс-службы московского «Динамо» в Твиттере.
💪 Поле выдержало московские морозы и ждёт команды на первый матч года!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 20, 2021
Начало матча в 19:30. Билеты: https://t.co/x3MA5xkCDd#ДинамоСпартак #КубокРоссии pic.twitter.com/shS2x1uivu
Спартак .... московское Динамо"
Хотя сегодня такие кричалки в прошлом. Что ни кричи, выиграют Зенит и Дюков.))
Спартак .... московское Динамо"
Хотя сегодня такие кричалки в прошлом. Что ни кричи, выиграют Зенит и Дюков.))
Надеюсь, агрономы ничего не нахимичили, и футболу это не помешает.
Ждём матча!
Надеюсь, агрономы ничего не нахимичили, и футболу это не помешает.
Ждём матча!
Хочется пожелать командам: "Динамо" и "Спартак" порадовать результативной игрой многочисленных болельщиков на стадионе и у экранов своих ТВ.
Хочется пожелать командам: "Динамо" и "Спартак" порадовать результативной игрой многочисленных болельщиков на стадионе и у экранов своих ТВ.