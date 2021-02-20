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«Поле выдержало морозы», — «Динамо» показало газон накануне матча в Кубке

20 февраля 2021, 15:26
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Динамо» показало готовность поля к матчу 1/8 финала Кубка России со «Спартаком».

«Поле выдержало московские морозы и ждёт команды на первый матч года», — написали представители пресс-службы московского «Динамо» в Твиттере.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ makkie (раскрыть)
20 февраля в 21:30
    Супервайзер
    Супервайзер
    20 февраля в 17:55
      Супервайзер
      Супервайзер ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
      20 февраля в 17:52
        makkie
        makkie ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
        20 февраля в 17:27
        Ну да, с 2012 года у них всего 2 победы над Спартаком... действительно, легко побеждать )))
        Futurista
        Futurista
        20 февраля в 17:20
        Судя по голубому небу и зеленой траве это лето 2020)..
        ШМЕЛЬ-258
        ШМЕЛЬ-258
        20 февраля в 16:50
        Динамо должно сегодня без проблем побеждать.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ ДАША Д (раскрыть)
        20 февраля в 15:58
        В том то и дело. Когда это фото сделано? И почему нет крупного плана? Но надеемся. что все Окей
        makkie
        makkie
        20 февраля в 15:47
        На фото газон отличный, весь вопрос - каким он окажется хотя бы после первого тайма?
        Надеюсь, агрономы ничего не нахимичили, и футболу это не помешает.
        Ждём матча!
        Q-J-G
        Q-J-G
        20 февраля в 15:45
        Состояние стадиона, которое мы видим на фото, радует!

        Хочется пожелать командам: "Динамо" и "Спартак" порадовать результативной игрой многочисленных болельщиков на стадионе и у экранов своих ТВ.
        shlomo
        shlomo
        20 февраля в 15:33
        А это уже хорошая новость...теперь нужна игра!
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        20 февраля в 15:27
        Значит будут играть..
        ДАША Д
        ДАША Д
        20 февраля в 15:27
        Лишь бы это не липа была.
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