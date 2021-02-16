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Поле «ВТБ Арены» соответствует регламенту перед игрой со «Спартаком»

16 февраля 2021, 16:07
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В пресс-службе «Динамо» рассказали о состоянии поля стадиона «ВТБ Арена» перед матчем 1/8 финала Кубка России против «Спартака».

Агрономическая служба «ВТБ Арены» круглосуточно следит за состоянием поля и делает всё необходимое для сохранения и роста травы в столь непростых условиях. В связи с обильными осадками и низкой температурой были внесены корректировки в работу служб эксплуатации и увеличен штат сотрудников, обслуживающих поле. Благодаря внутренней системе обогрева газона и излучению инфракрасных ламп снег тает самостоятельно, питая почву влагой, необходимой в такую морозную погоду. Уборка происходит только в самой чаше: бровка поля, трибуны, скамейки запасных.

Будет ли поле готово к матчу со «Спартаком»? 11 февраля после посещения стадиона объединённая комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей признала состояние газона соответствующим всем регламентным требованиям. Исходя из этого решения, мы продолжаем подготовку всей инфраструктуры комплекса к дерби в штатном режиме.

Что касается возможного переноса матча, то данное решение может быть принято только коллегиально представителями РФС и команд-участниц в день матча. Со своей стороны мы предоставим все ресурсы и обеспечим максимально комфортные условия для проведения матча 20 февраля.

Ранее стало известно, что «Динамо» выделило «Спартаку» почти 1300 билетов на матч Кубка России.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
16 февраля в 22:21
Ещё сезонье не началось, а уже проблемы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 февраля в 17:58
У Динамо не должно быть проблем на своем поле. В любом случае с ножом никого не будет в составе соперника.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
16 февраля в 17:52
Динамо повезло с соперником, тем все равно какое поле, даже лучше когда лужи...
Leha-ha50
Leha-ha50
16 февраля в 17:18
Угробят все поля - определенно.
LOpp
LOpp
16 февраля в 17:12
а погода соответствует регламенту?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 16:09
Опять Спартаку на выезд..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 февраля в 16:09
Ну и замечательно! Посмотрим игру!
drug01
drug01
16 февраля в 16:08
Это очень важно
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