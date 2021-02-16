Поле «ВТБ Арены» соответствует регламенту перед игрой со «Спартаком»

В пресс-службе «Динамо» рассказали о состоянии поля стадиона «ВТБ Арена» перед матчем 1/8 финала Кубка России против «Спартака».

Агрономическая служба «ВТБ Арены» круглосуточно следит за состоянием поля и делает всё необходимое для сохранения и роста травы в столь непростых условиях. В связи с обильными осадками и низкой температурой были внесены корректировки в работу служб эксплуатации и увеличен штат сотрудников, обслуживающих поле. Благодаря внутренней системе обогрева газона и излучению инфракрасных ламп снег тает самостоятельно, питая почву влагой, необходимой в такую морозную погоду. Уборка происходит только в самой чаше: бровка поля, трибуны, скамейки запасных.

Будет ли поле готово к матчу со «Спартаком»? 11 февраля после посещения стадиона объединённая комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей признала состояние газона соответствующим всем регламентным требованиям. Исходя из этого решения, мы продолжаем подготовку всей инфраструктуры комплекса к дерби в штатном режиме.