Поле «ВТБ Арены» соответствует регламенту перед игрой со «Спартаком»

В пресс-службе «Динамо» рассказали о состоянии поля стадиона «ВТБ Арена» перед матчем 1/8 финала Кубка России против «Спартака».
Агрономическая служба «ВТБ Арены» круглосуточно следит за состоянием поля и делает всё необходимое для сохранения и роста травы в столь непростых условиях. В связи с обильными осадками и низкой температурой были внесены корректировки в работу служб эксплуатации и увеличен штат сотрудников, обслуживающих поле. Благодаря внутренней системе обогрева газона и излучению инфракрасных ламп снег тает самостоятельно, питая почву влагой, необходимой в такую морозную погоду. Уборка происходит только в самой чаше: бровка поля, трибуны, скамейки запасных.
Будет ли поле готово к матчу со «Спартаком»? 11 февраля после посещения стадиона объединённая комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей признала состояние газона соответствующим всем регламентным требованиям. Исходя из этого решения, мы продолжаем подготовку всей инфраструктуры комплекса к дерби в штатном режиме.
Что касается возможного переноса матча, то данное решение может быть принято только коллегиально представителями РФС и команд-участниц в день матча. Со своей стороны мы предоставим все ресурсы и обеспечим максимально комфортные условия для проведения матча 20 февраля.
Ранее стало известно, что «Динамо» выделило «Спартаку» почти 1300 билетов на матч Кубка России.