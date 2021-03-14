«Крылья» рассчитывают провести следующий домашний матч на своей арене

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий заявил, что руководство клуба рассчитывает провести следующий домашний матч ФНЛ на стадионе «Самара-Арена».

На «Самара-Арене» в феврале в конструкции стадиона был выявлен разрыв сварочного шва на одной из горизонтальных связей.

Ситуация в процессе решения. Есть надежда на то, что следующая домашняя игра, которая должна состояться 24 марта, пройдет на «Самара-Арене». Очень рассчитываем на это.

В процентах мне сложно оценивать вероятность [возвращения команды на стадион]. Знаю, что устранение всех этих неисправностей находится в процессе. Более четкое понимание в этой ситуации будет к середине недели.