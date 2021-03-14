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«Крылья» рассчитывают провести следующий домашний матч на своей арене

сегодня, 12:44

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий заявил, что руководство клуба рассчитывает провести следующий домашний матч ФНЛ на стадионе «Самара-Арена».

На «Самара-Арене» в феврале в конструкции стадиона был выявлен разрыв сварочного шва на одной из горизонтальных связей.

Ситуация в процессе решения. Есть надежда на то, что следующая домашняя игра, которая должна состояться 24 марта, пройдет на «Самара-Арене». Очень рассчитываем на это.

В процентах мне сложно оценивать вероятность [возвращения команды на стадион]. Знаю, что устранение всех этих неисправностей находится в процессе. Более четкое понимание в этой ситуации будет к середине недели.

Недавно Евгений Калакуцкий рассказал о финансировании клуба.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:01
КС удачи на своем стадионе. Пора возвращаться в РПЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:15
Безопасность людей здесь главное...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:13
Было бы хорошо для команды
shlomo
shlomo
сегодня в 12:46
Давайте устраняйте проблему...чтобы стадион не пустовал...
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