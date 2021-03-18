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Онопко: «Нельзя говорить, что тренер Ганчаренко проиграл тренеру Семаку»

18 марта 2021, 14:32

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал поражение армейцев от «Зенита» (2:3) в матче 23-го тура РПЛ.

Две команды боролись за первое место, была равная игра с небольшим преимуществом «Зенита» по моментам. Не повезло, что «Зенит» сразу же сравнял счет, быстрый ответный гол помог им выиграть. Но вчерашнее поражение не означает, что борьба за чемпионство завершена, для ЦСКА ничего не потеряно.

Когда команда проигрывает, всегда обвиняют тренера, а это не так. Нельзя говорить, что тренер Ганчаренко проиграл тренеру Семаку. Даже если были какие-то неправильные перестановки в составе или в теоретической подготовке, все равно проигрывает всегда команда. Ты можешь хорошо подготовиться к матчу, но в играх с «Зенитом» и «Спартаком» не факт, что это сработает, потому что игра в дерби всегда непредсказуема.

Я сторонник того, чтобы в опорной зоне всегда был жесткий игрок, как Каземиро, чтобы он выгрызал мячи, а второй игрок должен отвечать за созидание. А Обляков и Ахметов — игроки как раз больше второй категории. В плане атаки — Ахметов идеальный футболист, но в отборе он не так хорош, как Обляков. Думаю, такая расстановка была нацелена на победу, на открытый футбол. На мой взгляд, состав был идеальный, можно было только Марадишвили поставить в опорную зону. У Ганчаренко прекрасный подбор футболистов, мы видели, что на лавке сидели Чалов, Щенников. Есть конкуренция — значит команда готова бороться за высокие места.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
18 марта в 19:30
Что Онопко нулевой, что Гончаренко. 5 лет безрезультатных сезонов.
oFANATo
oFANATo ответ mihaluch (раскрыть)
18 марта в 18:04, ред.
Официального заявления от ЦСКА не было.
А слухи и Тедеско отправляли в отставку и Семака после поражения от Арсенала и Рубина.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 3ton (раскрыть)
18 марта в 16:15
Это про Семака , я так понимаю???
mihaluch
mihaluch
18 марта в 16:02
Ганчаренко уже отправили в отставку.А когда Семака?
3ton
3ton ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 марта в 15:57
Уважаемый тренер , который выиграл множество трофеев с клубом и сборной , обратите внимание га таблицу и где находится ЦСКА . Еще обратите внимание на состав команды . Команда на своем месте . Вы считаете , что ЦСКА должно быть на первом месте и выиграл ЛЧ с таким составом ? Отправьте свое резюме в ЦСКА.))
ТТ
ТТ
18 марта в 15:45
Физрук физруку!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 марта в 15:12
А я уверен, что никакущему Семаку проиграл ещё более никакущий Ганчаренко. Игры не было никакой, только индивидуальные действия, а командной мысли ноль...
Leha-ha50
Leha-ha50
18 марта в 15:11
А разве Витя только Семаку проиграл??? Он многим проигрывает, даже начинающим. Зенит тоже не впечатлил, но класс некоторых игроков сказался, да и удаление помогло. По хорошему Витя давно должен был уйти , причем добровольно, но не хочет. Хотя результаты просто все хуже и хуже. Неужели он сам не понимает , что топчется на месте??? Пора бы на себя посмотреть со стороны. Зачем мучить и себя , и команду. Команде нужна явно свежая кровь, и для начала это должна быть "кровь" нового тренера.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
18 марта в 14:53
Виктор перечитай своё интервью, ты сам себе противоречишь !!!
КЭТиК
КЭТиК
18 марта в 14:48
Оба тренера никакие.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
18 марта в 14:43
Что можно, что нельзя - только бог знает. А мы все только балаболим. Не обессудь Онопко.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 марта в 14:37
У них изначально не равные шансы
Октябрь 1917
Октябрь 1917
18 марта в 14:35
Это "багаж Онопко" проиграл.
beefs
beefs
18 марта в 14:35
очень спорное мнение...
STVA 1
STVA 1
18 марта в 14:34
Мысли не было ни с той ни с другой стороны!Так как можно переиграть!
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