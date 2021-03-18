Онопко: «Нельзя говорить, что тренер Ганчаренко проиграл тренеру Семаку»

Бывший тренер ЦСКА прокомментировал поражение армейцев от «Зенита» (2:3) в матче 23-го тура РПЛ .

Две команды боролись за первое место, была равная игра с небольшим преимуществом «Зенита» по моментам. Не повезло, что «Зенит» сразу же сравнял счет, быстрый ответный гол помог им выиграть. Но вчерашнее поражение не означает, что борьба за чемпионство завершена, для ЦСКА ничего не потеряно.

Когда команда проигрывает, всегда обвиняют тренера, а это не так. Нельзя говорить, что тренер Ганчаренко проиграл тренеру Семаку. Даже если были какие-то неправильные перестановки в составе или в теоретической подготовке, все равно проигрывает всегда команда. Ты можешь хорошо подготовиться к матчу, но в играх с «Зенитом» и «Спартаком» не факт, что это сработает, потому что игра в дерби всегда непредсказуема.

Я сторонник того, чтобы в опорной зоне всегда был жесткий игрок, как Каземиро, чтобы он выгрызал мячи, а второй игрок должен отвечать за созидание. А Обляков и Ахметов — игроки как раз больше второй категории. В плане атаки — Ахметов идеальный футболист, но в отборе он не так хорош, как Обляков. Думаю, такая расстановка была нацелена на победу, на открытый футбол. На мой взгляд, состав был идеальный, можно было только Марадишвили поставить в опорную зону. У Ганчаренко прекрасный подбор футболистов, мы видели, что на лавке сидели Чалов, Щенников. Есть конкуренция — значит команда готова бороться за высокие места.