«Реал» нашёл замену Лукасу Васкесу в «Леванте»

Полузащитник Лукас Васкес отказывается продлевать контракт с «Реалом».
Как сообщается, мадридский клуб не будет препятствовать уходу футболиста и уже нашёл ему замену. «Сливочные» присматриваются к нападающему «Леванте» Хорхе де Фрутосу.
Форвард принадлежал «Реалу», однако прошлым летом был продан в «Леванте». Выступления игрока впечатлили руководство мадридской команды, которое приняло решение вернуть нападающего.
В нынешнем сезоне де Фрутос провёл 30 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 10 результативных передач.
Такие игроки большая редкость и очень напрасно руководство Реала недооценивает всю важность Васкеса для команды.
Васкеса легко сохранить, нужно всего лишь немного увеличить зарплату и он с радостью останется в родном клубе. Но к сожалению он выбрал не самый удачный момент для выбивания улучшенного контракта. Пандемия , будь она не ладна, многим клубам спутала планы...
Такие игроки большая редкость и очень напрасно руководство Реала недооценивает всю важность Васкеса для команды.
Васкеса легко сохранить, нужно всего лишь немного увеличить зарплату и он с радостью останется в родном клубе. Но к сожалению он выбрал не самый удачный момент для выбивания улучшенного контракта. Пандемия , будь она не ладна, многим клубам спутала планы...