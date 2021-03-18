«Реал» нашёл замену Лукасу Васкесу в «Леванте»

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18 марта 2021, 16:22

Полузащитник отказывается продлевать контракт с «Реалом».

Как сообщается, мадридский клуб не будет препятствовать уходу футболиста и уже нашёл ему замену. «Сливочные» присматриваются к нападающему «Леванте» .

Форвард принадлежал «Реалу», однако прошлым летом был продан в «Леванте». Выступления игрока впечатлили руководство мадридской команды, которое приняло решение вернуть нападающего.

В нынешнем сезоне де Фрутос провёл 30 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 10 результативных передач.