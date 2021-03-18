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«Реал» нашёл замену Лукасу Васкесу в «Леванте»

18 марта 2021, 16:22

Полузащитник Лукас Васкес отказывается продлевать контракт с «Реалом».

Как сообщается, мадридский клуб не будет препятствовать уходу футболиста и уже нашёл ему замену. «Сливочные» присматриваются к нападающему «Леванте» Хорхе де Фрутосу.

Форвард принадлежал «Реалу», однако прошлым летом был продан в «Леванте». Выступления игрока впечатлили руководство мадридской команды, которое приняло решение вернуть нападающего.

В нынешнем сезоне де Фрутос провёл 30 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 10 результативных передач.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
18 марта в 19:33
Васкес это представитель очень редкого класса - универсальный игрок! Его можно ставить и в нападение и в полузащите и защите. Он не будет блистать не на одной из этих позиций, но и не подведёт, т.е. на него можно всегда положиться.
Такие игроки большая редкость и очень напрасно руководство Реала недооценивает всю важность Васкеса для команды.
Васкеса легко сохранить, нужно всего лишь немного увеличить зарплату и он с радостью останется в родном клубе. Но к сожалению он выбрал не самый удачный момент для выбивания улучшенного контракта. Пандемия , будь она не ладна, многим клубам спутала планы...
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ mavros_7171 (комментарий удален) (раскрыть)
18 марта в 18:22
с картошкой?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 марта в 18:03
Значит очень нужен!
gentlewolf
gentlewolf
18 марта в 17:58
У этого напа хороший отбор? :)
Вoлхв
Вoлхв
18 марта в 17:23
Оригинальная замена полузащитник на напа....
Cympak-05
Cympak-05
18 марта в 16:34
Нашли нового Васкеса
STVA 1
STVA 1
18 марта в 16:25
Обратно перекупят)))
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