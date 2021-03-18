«Манчестер Юнайтед» не заинтересован в возвращении Роналду

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18 марта 2021, 15:26

Нападающий «Ювентуса» , скорее всего, не вернётся в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, «красные дьяволы» не заинтересованы в трансфере португальца и хотят сосредоточиться на других целях этим летом. «Манчестер Юнайтед» не готов удовлетворить требования Роналду по зарплате, что является одной из главных причин отказа клуба от данного перехода.

Теперь основным претендентом на Криштиану стал мадридский «Реал».