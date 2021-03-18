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«Манчестер Юнайтед» не заинтересован в возвращении Роналду

18 марта 2021, 15:26

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, скорее всего, не вернётся в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, «красные дьяволы» не заинтересованы в трансфере португальца и хотят сосредоточиться на других целях этим летом. «Манчестер Юнайтед» не готов удовлетворить требования Роналду по зарплате, что является одной из главных причин отказа клуба от данного перехода.

Теперь основным претендентом на Криштиану стал мадридский «Реал».

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
18 марта в 20:09
Хорошо что есть люди со здравым смыслом жизни.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 марта в 19:29
С его зарплатой его уже никто не потянет, может только ПСЖ, но им он не нужен
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
18 марта в 17:57
Это очевидно, нужно брать молодых игроков
Остапчук 67
Остапчук 67
18 марта в 16:56
Агент развлекается, распуская слухи.
Василий 50
Василий 50
18 марта в 15:50
В МЮ строят команду на годы.
Никто не будет в угоду Роналду что-то переделывать.
ilyafrom
ilyafrom
18 марта в 15:37
В Европе он никому не нужен. В МЛС его
Ironigor
Ironigor
18 марта в 15:28
Да и Рон по моему не горит желанием переходить в МЮ.
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