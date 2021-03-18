«Манчестер Юнайтед» хочет подписать голкипера «Астон Виллы»

«Манчестер Юнайтед» собирается провести изменения во вратарской линии в летнее трансферное окно.
Как сообщается, летом клуб могут покинуть Давид Де Хеа и Серхио Ромеро. «Красные дьяволы» намерены сохранить Дина Хендерсона, который должен будет стать основным голкипером команды.
В планах «Манчестер Юнайтед» подписать двух вратарей в ближайшее трансферное окно. Главной целью МЮ является голкипер «Астон Виллы» Дамиан Эмилиано Мартинес, который сохранил свои ворота «сухими» в 14 матчах из 27 в рамках АПЛ в нынешнем сезоне.