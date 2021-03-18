ГлавнаяНовости

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать голкипера «Астон Виллы»

18 марта 2021, 14:41

«Манчестер Юнайтед» собирается провести изменения во вратарской линии в летнее трансферное окно.

Как сообщается, летом клуб могут покинуть Давид Де Хеа и Серхио Ромеро. «Красные дьяволы» намерены сохранить Дина Хендерсона, который должен будет стать основным голкипером команды.

В планах «Манчестер Юнайтед» подписать двух вратарей в ближайшее трансферное окно. Главной целью МЮ является голкипер «Астон Виллы» Дамиан Эмилиано Мартинес, который сохранил свои ворота «сухими» в 14 матчах из 27 в рамках АПЛ в нынешнем сезоне.

Все новости
СлухиРайола озвучил условия, при которых Холанд перейдёт в «Барселону»
Сегодня, 10:12 Комментарии2
Слухи«Ювентус» не будет продлевать аренду Мораты
Сегодня, 09:53 Комментарии5
СлухиСерхио Ромеро близок к переходу в «Бока Хуниорс»
Сегодня, 09:20 Комментарии1
Слухи«Лион» и «Интер» поспорят за подписание защитника «Бетиса» Манди
Сегодня, 00:31 Комментарии6
СлухиМакБарни может сменить «Шеффилд» на «Вулверхэмптон»
Вчера, 15:16 Комментарии1
Куман прокомментировал визит отца Холанда в Барселону
Вчера, 14:52 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
18 марта в 17:58
Утка, смысл сливать де Хеа ради Мартинеса
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
18 марта в 14:53
Интересно кто там все решает. Только и говорят про полузащитниках и вратарях, а им больше нужны защитники и хотя бы один забивной нападающий.
ДСА
ДСА
18 марта в 14:47
Дорогих нужно выгнать и купить такого же уровня, но подешевле.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100