«Манчестер Юнайтед» хочет подписать голкипера «Астон Виллы»

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18 марта 2021, 14:41

«Манчестер Юнайтед» собирается провести изменения во вратарской линии в летнее трансферное окно.

Как сообщается, летом клуб могут покинуть и . «Красные дьяволы» намерены сохранить , который должен будет стать основным голкипером команды.