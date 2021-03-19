Фонсека: «Было очень сложно играть против моих друзей в „Шахтёре“»

Главный тренер «Ромы» , ранее возглавлявший «Шахтёр», поделился эмоциями после победы над бывшей командой в 1/8 финала Лиги Европы (3:0, 2:1).

С одной стороны, я очень рад тому, что появилась возможность ещё раз посетить Украину. Для меня это второй дом. Мне приятно находиться в этой атмосфере и видеть вас. С другой стороны, было очень и очень сложно играть против «Шахтёра», против своих друзей, соперничать с людьми, которые очень много дали мне в жизни. Но если говорить об эмоциях, опять же, мне было очень приятно сегодня оказаться в Киеве.

Конечно, я бы хотел в будущем ещё раз сыграть против украинской команды. Единственное, я больше не хотел бы встречаться с «Шахтёром». Но в принципе мне приятен любой визит на Украину. Я понимаю, что в текущем розыгрыше этого уже не случится, но в дальнейшем – почему бы и нет? Главное, чтобы это был не «Шахтёр».