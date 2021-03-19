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Фонсека: «Было очень сложно играть против моих друзей в „Шахтёре“»

19 марта 2021, 05:46
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)1 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, ранее возглавлявший «Шахтёр», поделился эмоциями после победы над бывшей командой в 1/8 финала Лиги Европы (3:0, 2:1).

С одной стороны, я очень рад тому, что появилась возможность ещё раз посетить Украину. Для меня это второй дом. Мне приятно находиться в этой атмосфере и видеть вас. С другой стороны, было очень и очень сложно играть против «Шахтёра», против своих друзей, соперничать с людьми, которые очень много дали мне в жизни. Но если говорить об эмоциях, опять же, мне было очень приятно сегодня оказаться в Киеве.

Конечно, я бы хотел в будущем ещё раз сыграть против украинской команды. Единственное, я больше не хотел бы встречаться с «Шахтёром». Но в принципе мне приятен любой визит на Украину. Я понимаю, что в текущем розыгрыше этого уже не случится, но в дальнейшем – почему бы и нет? Главное, чтобы это был не «Шахтёр».

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Cympak-05
Cympak-05
19 марта в 08:55
Фонсека два бывших клуба выбил из плей-офф
izrafel
izrafel
19 марта в 08:01
Хорошая игра и хороший результат
mihaluch
mihaluch
19 марта в 06:27
Дружба дружбой а табачок врозь.
STVA 1
STVA 1
19 марта в 06:12
Прошли без проблем
КЭТиК
КЭТиК
19 марта в 05:59
Нынче Шахтер уже не тот.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 марта в 05:57
Странно однако, в спорте друзей не должно быть.
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