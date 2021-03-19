Кессье: «Нужно было быстрее выбить мяч. МЮ мгновенно наказал нас за ошибку»

Полузащитник «Милана» Франк Кессье прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
Мы очень разочарованы, потому что знали, что можем пройти дальше. Мы не воспользовались преимуществом, добытом в первом круге, потому что нам нужно было хотя бы сыграть 0:0, чтобы выйти в четвертьфинал.
На таком уровне за ошибки приходится расплачиваться. Мы должны были быстрее выносить мяч [в эпизоде с голом], и МЮ мгновенно заставил нас заплатить за это. Мы бились до конца и доказали, что соответствуем их уровню. Но теперь нужно сосредоточиться на Серии А. Место в топ-4 было нашей целью в начале сезона и остаётся нашей главной задачей. Мы можем это сделать.