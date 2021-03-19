ГлавнаяНовости

Кессье: «Нужно было быстрее выбить мяч. МЮ мгновенно наказал нас за ошибку»

19 марта 2021, 03:55
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник «Милана» Франк Кессье прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Мы очень разочарованы, потому что знали, что можем пройти дальше. Мы не воспользовались преимуществом, добытом в первом круге, потому что нам нужно было хотя бы сыграть 0:0, чтобы выйти в четвертьфинал.

На таком уровне за ошибки приходится расплачиваться. Мы должны были быстрее выносить мяч [в эпизоде с голом], и МЮ мгновенно заставил нас заплатить за это. Мы бились до конца и доказали, что соответствуем их уровню. Но теперь нужно сосредоточиться на Серии А. Место в топ-4 было нашей целью в начале сезона и остаётся нашей главной задачей. Мы можем это сделать.

Все новости
Моуриньо высказался о возможном уходе Кейна из «Тоттенхэма»
Вчера, 17:20 Комментарии6
Бывший игрок «Барсы» и ПСЖ сравнил Неймара с Роналдиньо
Вчера, 16:27 Комментарии12
Куман: «Делаем всё возможное, чтобы Месси остался в „Барселоне“»
Вчера, 15:38 Комментарии8
Мбаппе: «Отсутствие Левандовски — хорошая новость для ПСЖ»
Вчера, 14:30 Комментарии3
Бывший защитник «Барсы» Матье назвал Диего Косту самым сложным соперником
Вчера, 13:39 Комментарии2
Зума — о поражении от «Вест Бромвича»: «Это был просто не наш день»
Вчера, 12:40 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
feris1
feris1
19 марта в 09:56
Обидно досадно но ладно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 марта в 06:02
В носу ковыряться на поле нельзя сразу накажут.
Василий 50
Василий 50
19 марта в 04:40
Что сейчас болтать...
ОПС
ОПС
19 марта в 04:22
Ничего не поделаешь. Это футбол.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100