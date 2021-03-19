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Каштру: «Этот еврокубковый сезон можно назвать удовлетворительным»

19 марта 2021, 04:57
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)1 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру дал комментарий после поражения от «Ромы» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

В прошлом году мы смогли дойти до полуфинала Лиги Европы, сейчас закончили путь в 1/8 финала. У нас был очень сложный групповой этап Лиги чемпионов: нужно было очень достойно себя показывать в играх против таких сильных соперников, чтобы пройти дальше. Оказались в Лиге Европы. Прошли «Маккаби» справедливо. Это так же был достаточно непростой этап для нас, но мы с ним справились.

В Риме в первом тайме доминировала «Рома», 30 минут второго тайма мы достаточно хорошо показывали себя, потом «Рома» взяла верх. Сегодня в Киеве первый тайм был за нами: удавалось создавать преимущество, к сожалению, не смогли забить, что было очень важно для нас, второй тайм был достаточно сбалансированным. Понимаем, что всегда можем лучше. Можно назвать этот еврокубковый сезон удовлетворительным.

Увидеть меня в следующей еврокубковой кампании вы сможете, возможно, в «Шахтёре», возможно, в каком-то другом клубе, но на данный момент я совершенно не переживаю по этому поводу. Для меня очень важно добиться нашей главной цели – стать чемпионами Украины. Только это в моей голове.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 марта в 06:01
По сравнению с нашими клубами смело можно назвать успешным.
ОПС
ОПС
19 марта в 05:17
Успехов в дальнейшем!
sv_1969
sv_1969
19 марта в 05:12
Иначе говоря сойдёт
ЮЗИК
ЮЗИК
19 марта в 05:03
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