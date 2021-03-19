Льорис — о вылете «Тоттенхэма» из Лиги Европы: «Это позор»

Вратарь «Тоттенхэма» прокомментировал поражение от загребского «Динамо» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Все мы более чем разочарованы. Это позор, и я надеюсь, что каждый в раздевалке чувствует свою ответственность за это. Это больше, чем просто болезненное поражение, и мы все несём за него ответственность.

Мы верили, что можем забить один гол. Посыл был предельно ясен: забить один мяч и упростить игру. Но «Динамо» продолжало верить в успех. Мы не чувствовали, что контролируем игру и доминируем на поле. Всё было далеко не так.