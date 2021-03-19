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Льорис — о вылете «Тоттенхэма» из Лиги Европы: «Это позор»

19 марта 2021, 03:34
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)3 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗакончился в доп. время

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал поражение от загребского «Динамо» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Все мы более чем разочарованы. Это позор, и я надеюсь, что каждый в раздевалке чувствует свою ответственность за это. Это больше, чем просто болезненное поражение, и мы все несём за него ответственность.

Мы верили, что можем забить один гол. Посыл был предельно ясен: забить один мяч и упростить игру. Но «Динамо» продолжало верить в успех. Мы не чувствовали, что контролируем игру и доминируем на поле. Всё было далеко не так.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
19 марта в 08:47
    cool4back
    cool4back
    19 марта в 08:01
    Повторяю!!! Сон Хын Мин и Лукас Моура пара самых нормальных игроков в команде... Первый был травмирован, второй одни в поле не воин. Остальные лютые при*урки!!!
    Pervomaez
    Pervomaez
    19 марта в 07:25
    Вы все виноваты, играли в пол ноги, а Маур не угадал с заменами, это всё недооценка соперника
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    19 марта в 07:16
      ДСА
      ДСА
      19 марта в 07:02
      Кто-то за этот позор должен ответить.
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      19 марта в 04:45
        mihaluch
        mihaluch
        19 марта в 04:18
        Соперника нельзя недооценивать.
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