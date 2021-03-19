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Сульшер: «МЮ выиграл очень сложный поединок с фантастическим клубом»

19 марта 2021, 03:16
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Решающий гол в противостоянии забил хавбек МЮ Поль Погба.

Безусловно, я очень рад. Мы выиграли очень сложный поединок с фантастическим клубом и преодолели некоторые трудности.

Когда вы играете на ноль, это даёт вам шанс победить. Дин Хендерсон сделал потрясающий сейв в концовке, и я очень доволен тем, как оборонялась вся команда.

Нам не хватало Поля. Его не было почти два месяца, и любой команде будет не хватать такого игрока. Он очень важен для нас и должен стать серьёзным усилением. Он играет очень, очень важную роль для нашей команды.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
19 марта в 08:03
Хорошо что прошли, дальше Лестер в кубке надо проходить
ОПС
ОПС
19 марта в 03:18
Проигравших всегда хвалят.
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