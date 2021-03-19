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Пиоли: «Мы заслуживали пройти МЮ. Их голы — скорее, следствие наших ошибок»

19 марта 2021, 02:53
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Этот вылет является огромным разочарованием для нас, потому что мы были отличной командой в этих двух матчах и должны были забивать в первом тайме.

Жаль, мы так много сделали, чтобы добраться сюда, и команда заслуживала идти дальше, но всё же мы должны были сделать немного больше. Однако не думаю, что мы заслуживали вылета. Мы очень многое сделали правильно за эти два матча, но два пропущенных мяча были следствием, скорее, наших собственных ошибок, чем заслугой МЮ, и это разочаровывает.

С одной стороны, я был расстроен, когда нам выпал такой соперник. Но с другой, было приятно сравнить нас с командой, которая так много инвестировала в последние годы, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Судя по двум матчам, мне кажется, что мы очень близко подошли к этому уровню. «Милан» не в самых лучших обстоятельствах доказал, что добрался сюда не просто так.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
19 марта в 08:11
Все просто за ошибки наказывают, ну и исполнители в МЮ чуть-повыше классом чем в Милане. Ну во втором матче Милан был слабее. Но про победу в ЛЧ он перегнул, когда купим забивного нападающего тогда можно будет об этом думать.
ОПС
ОПС
19 марта в 05:02
Заслуживали вы, а прошли они.
1bear
1bear
19 марта в 03:03
...да уж - обидное поражение,ну просто с жеребьёвкой не повезло
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