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Ибрагимович: «„Милан“ не заслужил вылета. Огромное разочарование»

19 марта 2021, 02:10
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Единственный гол был забит хавбеком МЮ Полем Погба после ошибки защитников «россонери», которые не смогли вынести мяч из своей штрафной.

Огромное разочарование. Ведь мы очень хорошо выступили в обоих матчах, но сделали одну ошибку и пропустили гол.

Мы должны были извлечь больше из своих моментов. Мы не заслужили вылета сегодня, но это футбол. Вы учитесь на негативных моментах и используйте их, чтобы расти. Мы идём дальше, сезон ещё не закончен.

Я хочу играть, чтобы что-нибудь выиграть, мы вторые в лиге и должны продолжать работать, чтобы постараться завоевать Скудетто. Если мы выйдем в Лигу чемпионов, это тоже будет здорово, но цель — выиграть трофей.

Моё будущее? Я не могу ничего сказать насчёт следующего сезона. На данный момент я игрок «Милана».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
19 марта в 06:03
Милан терпит поражение на всех фронтах.
Альфамен
Альфамен
19 марта в 05:39, ред.
Ибрагимович как плохая баба себя ведёт,не заслужили,моменты у них были и бла-бла...МЮ в обеих матчах играл в пол ноги и в обеих должен был выигрывать,в первом повезло Милану,во втором все максимально закомерно.Надо носатому пример с Симеоне брать.Слова про скудетто вообще это какой-то треш,если Милан удержится в четверке,это будет успех для них!!!
STVA 1
STVA 1
19 марта в 02:23
Надо было забивать
Байкал-38
Байкал-38
19 марта в 02:15
Надо было тогда выигрывать, а не кулаками после матча махать.
Ибра жалок!!!
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