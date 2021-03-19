Ибрагимович: «„Милан“ не заслужил вылета. Огромное разочарование»

Нападающий «Милана» прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Единственный гол был забит хавбеком МЮ Полем Погба после ошибки защитников «россонери», которые не смогли вынести мяч из своей штрафной.

Огромное разочарование. Ведь мы очень хорошо выступили в обоих матчах, но сделали одну ошибку и пропустили гол.

Мы должны были извлечь больше из своих моментов. Мы не заслужили вылета сегодня, но это футбол. Вы учитесь на негативных моментах и используйте их, чтобы расти. Мы идём дальше, сезон ещё не закончен.

Я хочу играть, чтобы что-нибудь выиграть, мы вторые в лиге и должны продолжать работать, чтобы постараться завоевать Скудетто. Если мы выйдем в Лигу чемпионов, это тоже будет здорово, но цель — выиграть трофей.

Моё будущее? Я не могу ничего сказать насчёт следующего сезона. На данный момент я игрок «Милана».