Калинин: «„Спартак“ прессинговал, а мы пытались упростить игру»

Защитник «Урала» прокомментировал поражение от «Спартака» (1:5) в 23-м туре РПЛ .

Ничего не получалось, бывают такие игры. «Спартак» прессинговал, мы пытались упростить игру, но они забили два быстрых мяча. И поэтому весь план на матч поменялся.

Стал ли «Спартак» сильнее? Я не могу говорить за «Спартак», это у них надо спрашивать. Они тренируются, они играют. Хорошая команда, организованная. Тяжело играть против них.

Как отреагировал Григорий Викторович Иванов после матча? То, что было в раздевалке — там и остается. Надо забывать и готовиться дальше. Сейчас будет пауза. Есть время подумать и сделать работу над ошибками. Будем настраиваться на «Арсенал», они ниже нас, поэтому надо выигрывать.