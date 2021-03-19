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Калинин: «„Спартак“ прессинговал, а мы пытались упростить игру»

19 марта 2021, 15:46
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Защитник «Урала» Игорь Калинин прокомментировал поражение от «Спартака» (1:5) в 23-м туре РПЛ.

Ничего не получалось, бывают такие игры. «Спартак» прессинговал, мы пытались упростить игру, но они забили два быстрых мяча. И поэтому весь план на матч поменялся.

Стал ли «Спартак» сильнее? Я не могу говорить за «Спартак», это у них надо спрашивать. Они тренируются, они играют. Хорошая команда, организованная. Тяжело играть против них.

Как отреагировал Григорий Викторович Иванов после матча? То, что было в раздевалке — там и остается. Надо забывать и готовиться дальше. Сейчас будет пауза. Есть время подумать и сделать работу над ошибками. Будем настраиваться на «Арсенал», они ниже нас, поэтому надо выигрывать.

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izrafel
izrafel
19 марта в 16:08
Ну правильно делали, чем проще тем лучше, но не до такой уж простоты было все доводить...
STVA 1
STVA 1
19 марта в 15:47
Ну и правильно...из раздевалки не выносить
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