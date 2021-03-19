Детский тренер Сафонова не включил Акинфеева в тройку лучших вратарей

Детский тренер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова Алексей Чистяков назвал тройку лучших голкиперов России.

Шунин, Сафонов, Беленов, хотя Саша, может, и с допуском. Потенциал огромный у парня, надо было в сборную брать в свое время, но прокатили. Джанаев? Нет. Максименко? Талантливый, везучий, со школой, но антропометрия не для международного уровня. Взять Акинфеева. И ногами, и в рамке — класс. А на выходах против высоких ему сложно. С другой стороны, Касильяс и Дзофф тоже не великаны, стали звездами за счет высочайшего мастерства.