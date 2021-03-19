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Детский тренер Сафонова не включил Акинфеева в тройку лучших вратарей

19 марта 2021, 13:34

Детский тренер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова Алексей Чистяков назвал тройку лучших голкиперов России.

Шунин, Сафонов, Беленов, хотя Саша, может, и с допуском. Потенциал огромный у парня, надо было в сборную брать в свое время, но прокатили. Джанаев? Нет. Максименко? Талантливый, везучий, со школой, но антропометрия не для международного уровня. Взять Акинфеева. И ногами, и в рамке — класс. А на выходах против высоких ему сложно. С другой стороны, Касильяс и Дзофф тоже не великаны, стали звездами за счет высочайшего мастерства.

Напомним, что Сафонов в данный момент набирает форму после травмы.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
19 марта в 18:11
Поэтому он и не дорос до классного тренера!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
19 марта в 15:45
Следующая новость - дворник Степан из двора, где жил дзюба заявил, что не смотрит матчи сборной и зенита.
mihaluch
mihaluch
19 марта в 14:43
На счёт Акинфеева он прав.
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 марта в 14:21
Более того,видно,что получив пару раз пендаля от судьбы,Максименко сразу повзрослел и спесь с него слетела,а Сафонов продолжает шагать по жизни "баловнем судьбы",да и на поле склонен к неуместному эпатажу.Долго может не протянуть.Впрочем,посмотрим,как на него повлияла травма.
quinn-se
quinn-se
19 марта в 14:20, ред.
Максименко и в молодёжке неплохо) Степ бай степ, как говорится, не всё сразу, а там поглядим.

Кстати, Сашу с Днём рождения!!! Всего 23 года, вся жизнь и вратарская карьера ещё впереди!)))
Союзник противников
Союзник противников
19 марта в 14:19
И чё? Каждый может высказываться как клоун,но не каждый носит фамилию Буффон!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
19 марта в 14:13
Эксперт, нечего сказать
Али Самаркандский
Али Самаркандский
19 марта в 13:56
Согласен. Вратарь-дырка, играл только благодаря Газзаеву и его протекции.
Аксинья
Аксинья
19 марта в 13:53, ред.
Еще один оракул-эксперт объявился...
Супервайзер
Супервайзер
19 марта в 13:52
Мне очень нравится Максименко, но вынужден признать, что пока Акинфеев лучший в России.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 марта в 13:51
Все это спорно. Шунин на четвертом десятке только созрел, Беленов хороший вратарь , но нестабилен. В принципе вратари у нас хорошие были и есть, а уж кому кто нравится - это дело личное, субъективное. Кому то может Максимено нравится, кому то Сафонов, а кому то и Гильерме - топ. Так что каждому свое.
Всем здоровья.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
19 марта в 13:43
А чем ему антропометрия Максименко не понравилась? Классный парень и крепкий и высокой, покрепче Сафонова то будет. Мне кажется, что перспективы у Максименко получше, чем у Сафонова, хотя оба классные вратари.
sv_1969
sv_1969
19 марта в 13:37
На счёт Шунина можно поспорить...
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