Ахметов: «Я принёс свои извинения Кузяеву»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов извинился перед хавбеком «Зенита» Далером Кузяевым за то, что грубо сыграл против него в одном из эпизодов матча 23-го тура РПЛ.
Не был рад эпизоду с Кузяевым. Понимал: это опасная игра. По картинке выглядело страшновато. Но я поговорил с Далером, он даже не почувствовал. Сами видели, встал и стал бегать еще интенсивнее. Слава богу, без травм. Я принёс свои извинения. Я сначала сыграл в мяч, а по инерции нога пошла в ногу.
WTF, он катался по земле после этого жесточайшего нарушения.
WTF, он катался по земле после этого жесточайшего нарушения.
Вот только не припомню Азмун приносил извинения за такой же фол на Облякове.
Вот только не припомню Азмун приносил извинения за такой же фол на Облякове.