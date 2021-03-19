Ахметов: «Я принёс свои извинения Кузяеву»

Полузащитник ЦСКА извинился перед хавбеком «Зенита» за то, что грубо сыграл против него в одном из эпизодов матча 23-го тура РПЛ .

Не был рад эпизоду с Кузяевым. Понимал: это опасная игра. По картинке выглядело страшновато. Но я поговорил с Далером, он даже не почувствовал. Сами видели, встал и стал бегать еще интенсивнее. Слава богу, без травм. Я принёс свои извинения. Я сначала сыграл в мяч, а по инерции нога пошла в ногу.