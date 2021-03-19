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Ахметов: «Я принёс свои извинения Кузяеву»

19 марта 2021, 13:25
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов извинился перед хавбеком «Зенита» Далером Кузяевым за то, что грубо сыграл против него в одном из эпизодов матча 23-го тура РПЛ.

Не был рад эпизоду с Кузяевым. Понимал: это опасная игра. По картинке выглядело страшновато. Но я поговорил с Далером, он даже не почувствовал. Сами видели, встал и стал бегать еще интенсивнее. Слава богу, без травм. Я принёс свои извинения. Я сначала сыграл в мяч, а по инерции нога пошла в ногу.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
20 марта в 06:30
Лучше принес извинения болельщикам, возможно ты лешил команду на еврокубки и больших денег за ЛЧ.
Союзник противников
Союзник противников
19 марта в 14:37
Это хорошо,но надо было истово каяться перед командой и болельщиками ЦСКА.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
19 марта в 13:43
"Но я поговорил с Далером, он даже не почувствовал."

WTF, он катался по земле после этого жесточайшего нарушения.
oFANATo
oFANATo
19 марта в 13:33
Благородный поступок.
Вот только не припомню Азмун приносил извинения за такой же фол на Облякове.
КЭТиК
КЭТиК
19 марта в 13:28
Отмазался очень просто.
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